I segni zodiacali più fortunati nel mese di settembre

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati durante il mese di settembre? Chi sarà baciato dalla dea bendata? Ecco la classifica completa

Settembre è ormai arrivato e, tranne per pochi fortunati, le vacanze estive sono soltanto un lontano ricordo. Ricomincia la scuola, si torna a lavoro e la routine quotidiana riprende il sopravvento. Credi che tutto ciò sia noioso e non vedi l’ora che arrivi la prossima estate? Probabilmente fai parte di quelle persone che stanno vivendo un periodo non proprio fortunato e hai una grande voglia di cambiare rotta.

Non è detto che accada in tempi brevi ma tre segni dello zodiaco riusciranno a riprendersi durante il mese di settembre. La dea bendata busserà alla loro porta e non dovranno fare altro che aprire e non farsi trovare impreparati, alcuni treni passano soltanto una volta nella vita! Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più fortunati nel mese di settembre: stai sperando che il tuo segno si trovi sul podio, vero? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai.

I segni zodiacali più fortunati a settembre

Sagittario: il gradino più basso del podio è occupato dal segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non sta vivendo un buon periodo. Dopo Ferragosto, infatti, sono accadute diverse cose che hanno rovinato la bella estate del Sagittario. A settembre ci sarà una ripresa, di sicuro questo segno potrà finalmente rilassarsi e mettere da parte i cattivi pensieri, almeno per qualche settimana.

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha una predisposizione per attirare la fortuna, soprattutto se si parla di soldi. L’Ariete è brillante, ha idee importanti ma deve capire qual è il momento giusto per metterle in pratica. Forse quel momento è arrivato, non bisogna farsi trovare impreparati perché non ci saranno molte occasioni in futuro.

Pesci: il primato va al segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco vivrà un mese di settembre praticamente perfetto. Hai trovato 50 euro a terra? Sei sicuramente dei Pesci! Le cose andranno bene anche dal punto di vista sentimentale, alcuni problemi si risolveranno da soli e tutto tornerà come prima. Ottime notizie anche dal punto di vista professionale, chi è nato sotto il segno dei Pesci potrebbe ricevere una proposta molto importante.