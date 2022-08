Federico Fashion Style lo ammette: “così l’ho nascosto per anni”

Federico Fashion Style all’anagrafe Federico Lauri noto personaggio televisivo e parrucchiere delle star lo ha rivelato a tutti. Ecco cosa ha nascosto per anni e perché lo ha fatto!

Federico Fashion Style ha reso noto sul suo profilo Instagram alcuni dettagli sulla sua vita e sul suo passato rivelando come ha fatto negli ultimi giorni della sua vita.

Federico Fashion Style ha vissuto da anni un grande disagio con il suo corpo. Si tratta di un inestetismo che lo ha portato a compiere una decisione importante, farsi operare.

Secondo quanto riportato dal profilo Instagram di Federico Lauri, ossia Federico Fashion Style ha reso noto che si è dovuto operare per un intervento estetico e ha detto basta a nascondere sotto i pantaloni questo problema che lo affliggeva da anni. Dunque non si tratta né di un intervento d’urgenza né di un particolare problema di natura fisica.

Federico Fashion Style e l’operazione estetica

Il parrucchiere dei vip ha reso noto di stare bene e di non preoccuparsi. Il motivo che lo ha condotto all’operazione è quello di tentare di rimuovere i chili di troppo disposti sulla fascia addominale.

L’ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha raccontato finalmente tutta la verità, raccontando come per anni abbia utilizzato pantaloni a vita alta con una fascia contenitiva per non far vedere i chili di più.

Nel suo post su Instagram ha raccontato che in adolescenza ha vissuto un periodo complicato e che aveva accumulato un po’ di chili per poi dimagrire di botto e portarsi così dietro quella striscia addominale. Federico ha raccontato così:

“Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno x anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria (nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi). Ma questo e il mio punto di vista!“.

Dalle parole di Federico si percepisce che lui ha ricorso alla chirurgia estetica come ultima spiaggia. Ha infatti cercato, negli anni, di provare altri metodi: dalle diete alimentali ad attività sportive di qualunque tipo, al personal trainer. Senza riuscire mai ad ottenere il risultato desiderato.