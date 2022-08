Elodie, finito un flirt, si consola con lui: svelata nuova fiamma!

Elodie ha una nuova fiamma e la notizia è una vera bomba: nessuno avrebbe mai immaginato che potesse essere lui! Che ne penserà l’ex?

La musica e l’amore hanno lo stesso cuore che batte, e questo per Elodie è una certezza. La cantante è in vetta alle classifiche, spazia da uno stile all’altro, e sta diventando sempre più “internazionale”, grazie alle ispirazioni pop moderne e ad un talento eccezionale. Le relazioni però si rivelano essere un tasto dolente per l’artista, ecco per chi ha perso la testa. L’evento galeotto ha stravolto una volta per tutte la sua vita!

Le curiosità su Elodie sono tante, di certo però si tratta di una donna forte e con carattere. Si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo, perché la musica essendo la sua più grande passione, non è però la sua unica arte.

A breve, la vedremo nei panni di attrice co-protagonista nel film Ti mangio il cuore. Andrea e Marilena sono i personaggi di una storia d’amore tormentata, e nonostante sia la prima volta che veste i panni di interprete, ha dimostrato grande talento.

Non è la pellicola però il fortunato set che le ha fatto trovare l’amore, ma un altro luogo del Sud ricco di fascino.

Elodie e la nuova fiamma, nessuno ci avrebbe pensato

Si parla di nuova fiamma perché gli scatti di Chi di Alfonso Signorini parlano chiaro, di recente Elodie avrebbe avuto una relazione con un vip molto discusso. La love story però sembrerebbe essere ormai tramontata, e nel suo cuore c’è spazio per un nuovo artista, un cantautore apprezzatissimo e amato dal pubblico.

L’evento che ha ospitato i due artisti, Elodie e Samuele Bersani è la Notte della Taranta, in Puglia. I video sulla cantante mostrano un’artista scatenarsi nei suoi tipici del Meridione, regalando uno spettacolo unico. Nessuno si sarebbe mica immaginato quanto accaduto dietro le quinte.

Specialmente proprio dopo l’avvistamento in compagnia di Andrea Iannone, anche se da poco aveva dichiarato di amare Marracash in un modo così profondo da essere indescrivibile. Insomma, la verità sta nei fatti, e lei è stata scoperta in atteggiamenti intimi proprio con il cantautore in questione durante l’evento sopracitato.

Ma non finisce qui, perché lui le avrebbe fatto la proposta di fare un brano insieme! Sappiamo che si sono scambiati i numeri, se oltre la produzione di un brano c’è dell’altro non possiamo confermalo, di certo però sarebbero una coppia unica.

Anche Marracash è un artista stimato, come saranno andate davvero le cose con lui? Un rapporto deteriorato è quello della cantante con la Rodriguez, non si sono ormai dubbi. Così in attesa di ulteriori sconvolgimenti, non perdiamo le prossime news.