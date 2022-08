Andrea Iannone umiliato dopo il gossip con Elodie: colpo basso di Corona

Andrea Iannone è stato umiliato pubblicamente dopo il gossip con Elodie. Fabrizio Corona ha sferrato un colpo basso che ha spiazzato tutti.

Andrea Iannone dopo la travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez, seguita da quella con Giulia De Lellis che non è andata altrettanto bene, è tornato al centro della cronaca rosa in quanto è stato paparazzato al fianco di Elodie. Si mormora, infatti, che tra lo sportivo e la cantante sia scoppiato l’amore, ma almeno per il momento i due hanno preferito non commentare la notizia che li riguarda. Anche perchè, per quanto possibile, preferiscono che la loro vita privata resti tale.

Nelle scorse ore però Iannone ha ricevuto un colpo basso da Fabrizio Corona che sul suo profilo Instagram, riprendendo una paparazzata pubblicata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha scelto di prenderlo in giro pubblicamente in questo modo.

Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone dopo il gossip con Elodie

Fabrizio Corona non ha potuto fare a meno di commentare il gossip che vede protagonisti Andrea Iannone ed Elodie, che sembrerebbe essere ai ferri corti con Belen Rodriguez, e sul suo profilo social ha preso in giro il pilota accusandolo di essere un cosplayer (persona che ama indossare i vestiti dei personaggi degli anima e manga più famosi) che lo impersona.

“Ragazzi non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer” ha scritto sul suo profilo Instagram, asserendo che Iannone gli somiglia, dal punto di vista fisico, ogni giorno sempre di più. La sua frecciata, ovviamente, non è passata inosservata dagli utenti della rete e c’è chi ha apprezzato la sua ironia, trovandola divertente, e chi invece ritiene sia stata un’uscita di pessimo gusto e del tutto evitabile considerando che il pilota non ha mai commentato le questioni che lo riguardano.

Fabrizio Corona ha preso in giro Andrea Iannone su Instagram accusandolo di essere un cosplayer che lo imita ed in effetti una certa somiglianza tra i due era stata già notata dagli utenti della rete quando il pilota aveva da poco iniziato una storia d’amore con Belen Rodriguez poco dopo la prima rottura con Stefano De Martino.