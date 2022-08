La famiglia di Amici si allarga! Lui emoziona il web: “Chiamami Amore”

“Chiamami Amore”: la famiglia di Amici si allarga!

Amici di Maria De Filippi è il talent show più seguito firmato Mediaset. Il programma permette a giovani ballerini e cantanti di inseguire il proprio sogno imparando nuove cose nella famosissima Scuola. Disciplina, prove e orari ferrei sono all’ordine del giorno ed è importante seguirli per migliorarsi e vincere il talent.

Il programma è un ottimo trampolino di lancio e la grande famiglia di Amici è sempre pronta a festeggiare i successi dei concorrenti.

Ecco, però, che oggi brindiamo e ci abbracciamo per un altro motivo. E’ nato il primo e piccolo Amore per una coppia nata ad Amici. La famiglia si allarga, ma scopriamo insieme di chi si tratta

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono appena diventati genitori del piccolo Romeo Maria. I due ragazzi sono ballerini professionisti e si sono incontrati ed innamorati all’interno dello studio di Amici.

La notizia arriva tramite uno scatto sui social. La foto ritrae le mani avvinghiate di tutti e tre ed è possibile notare su un dito della ballerina che Giulia indossa un anello con su scritto “Mom“.

E’ un emozione unica e i fan della coppia mandano le proprie congratulazioni ai nuovi genitori, mentre spunta la dichiarazione choc contro tutti.

Marcello e Giulia annunciano l’arrivo della cicogna proprio nello studio di Amici e questa gravidanza è stata molto seguita.

Non è sempre andato tutto per il verso giusto, però. A raccontare l’andamento della gravidanza ci pensa la ballerina che ha visto il suo corpo cambiare da un giorno all’altro.

“In questi giorni faccio fatica a mostrarmi” confessa la ragazza e continua: “Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera”.

Solo negli ultimi mesi, Giulia ha imparato ad amare il suo corpo e mostra volti nuovi della gravidanza con scatti su Instagram.

“L’ostetrica mi ha detto: ‘Non ti preoccupare, tutta questa acqua è latte buono di mamma’. Questa frase mi ha cambiato completamente l’approccio con il mio corpo e con i cambiamenti che sta subendo” svela Giulia.

E’ tutto bene quel che finisce bene, mentre scoppia la passione dopo Amici. Nella prima mattinata del 30 agosto è nato il piccolo Romeo e tutti i cambiamenti del proprio fisico sono serviti per avere un bambino forte e sano.

I neogenitori annunciano l’arrivo con una foto, ma è la didascalia la vera emozione. C’è un motivo per il quale Marcello e Giulia hanno deciso di chiamare il loro primo figlio Romeo.

“D’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’ ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato” scrive Sacchetta riprendendo le parole di Shakespeare.

Il nome del bambino è un augurio per il piccolo con la speranza che cresca nel mondo consapevole del vero amore e con voglio di trovarlo e di condividerlo.

La famiglia di Amici si allarga e per Giulia e Marcello è un’emozione indescrivibile. Noi di Instanews mandiamo gli auguri alla neo coppia di genitori!