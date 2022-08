Federica Panicucci ritrova il sorriso: dopo la vacanza da incubo arriva la bella notizia

Federica Panicucci dopo aver trascorso delle vacanze da incubo ha finalmente trovato il sorriso grazie ad una bella notizia.

Federica Panicucci dopo un’intesa stagione di Mattino 5 non vedeva l’ora di godersi le meritate vacanze per poi tornare più in forma di prima. Purtroppo però le cose spesso non vanno come avremmo voluto e la bionda conduttrice ha dovuto are i conti con una serie di sfortunati eventi.

Il tutto è iniziato con la perdita della sue valige alle Maldive, poi la fuga da Portofino con il suo compagno e infine l’incidente in bici. Insomma non proprio una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Ora però il peggio sembra essere passato in quanto la conduttrice ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha confidato di essere al settimo cielo in quanto ha ricevuto una bella notizia che le ha permesso di trovare il sereno.

Federica Panicucci dopo le vacanze da incubo è pronta a ritrovare il sorriso.

Federica Panicucci dopo le vacanze da incubo si consola così

Federica Panicucci, che ha dovuto fare i conti con la decisione di Mediaset, dopo la brutta esperienza estiva si è consolata non appena l’azienda le ha chiesto di sostituire di Nicola Savino alla conduzione di Back to school.

la conduttrice lo ha trovato un programma sempre molto interessante e fresco che ha guardato insieme a tutta la famiglia e per questo motivo non vede l’ora di iniziare quest’avventura. Una bella consolazione a livello professionale dopo aver fatto i conti con un’estate non proprio brillante.

La gioia però non è dovuta soltanto a questo, ma anche al suo ritorno al timone di Mattino 5, programma che da anni la vede al timone della conduzione legata alla parte dedicata alla cronaca rosa e all’intrattenimento. Senza dimenticare le notizie di attualità.

“Amo questo programma e ogni anno è come se fosse il primo“ ha raccontato la conduttrice prima del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. “Quando mi fermo e mi guardo indietro vedo tanta esperienza e tante cose fatte. E’ bello” ha poi concluso, rivelando di essere pienamente soddisfatta del percorso fatto durante il corso di questi anni con un programma che si è rivelato essere tra i più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani.