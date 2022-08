Mattino 5 è pronto a subire la nuova decisione imposta da Mediaset e Federica Panicucci non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Mattino 5 tornerà sul piccolo schermo prima del previsto in quanto a causa delle imminenti elezioni, Mediaset ha scelto di anticipare la data di messa in onda dei programmi dedicati al mondo dell’informazione in quanto vuole aggiornare i telespettatori in merito a tutte le preposte dei candidati di quest’edizione.

Per questo motivo c’è bisogno della collaborazione dei suoi conduttori che hanno ovviamente accettato il tutto. Purtroppo però questa non è l’unica brutta notizia per loro, in quanto sono dovuti tornare prima delle loro vacanze, poiché Federica Panicucci ha dovuto accettare senza possibilità di replicare un ridimensionamento che siamo sicuri non le farà piacere.

Federica Panicucci incassa il colpo di Mediaset: Mattino 5 alle strette

Secondo quanto rivelato da Tv Blog, Federica Panicucci, che ha vissuto un dramma in vacanza, dovrà fare i conti con una brutta notizia in quanto quella che sembrava essere una soluzione temporanea si è rivelata essere una scelta definitiva su cui non ha potuto fare niente per evitarlo. Che cosa è successo?

Durante il periodo di vacanza e festivo, Mediaset aveva chiesto al programma di spostarsi negli studi del Palatino dove vengono girati tutti gli altri telegiornali. Questo perché c’era soltanto la controparte della conduttrice e per questo motivo l’azienda aveva optato per uno studio, dunque, decisamente più piccolo rispetto a quello a cui erano abituati. La soluzione però si è dimostrata essere definitiva e a partire da settembre dovranno rientrare di nuovo lì rinunciando agli storici studi del programma a cui erano e siamo abituati durante il corso di questi numerosi anni della messa in onda.

Un brutto colpo per Federica Panicucci che dopo le vacanze rovinate grazie ad una serie di sfortune senza fine dovrà fare i conti anche con la decisione imposta da Mediaset di far proseguire la messa in onda del programma in uno spazio decisamente più piccolo, ma l’essenza del programma rimarrà sempre la stessa ed in fondo è questo ciò che più conta per il pubblico che da casa segue il tutto con attenzione.