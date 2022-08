Ilary e Totti, Dagospia lancia una nuova bomba. La Blasi lo sta facendo di proposito?

Ilary e Totti sono i protagonisti della nuova bomba sganciata da Dagospia, che lascia intuire che la conduttrice lo stia facendo di proposito.

Ilary e Totti sono i protagonisti indiscussi di quest’estate, rubando la scena ai loro colleghi nel vasto mondo della cronaca rosa in quanto mai nessuno si sarebbe mai aspettato che dopo 20 anni di amore avrebbero deciso di prendere due strade diverse eppure è successo.

Secondo quanto rivelato da Dagospia a breve il tutto dovrebbe essere ufficializzato in quanto il primo settembre ci sarà il primo del mese mentre alla metà di questo periodo si dovrebbe entrare nel vivo a meno che non ci siano complicazioni da una delle due parti. In quel caso il divorzio diventerebbe di tipo giudiziale. Gli utenti della rete però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio ovvero che la conduttrice dell’Isola dei Famosi sia ancora in vacanza e dietro questa scelta per loro si nasconde uno specifico messaggio per Totti.

Ilary Blasi lo sta facendo apposta? Dagospia lancia la bomba sul divorzio con Totti

Ilary Blasi, su cui Alfonso Signorini prima del GF Vip ha lanciato una bomba gossipara, secondo gli utenti della rete starebbe tardando nelle pratiche per il divorzio con Francesco Totti e questo per un motivo ben specifico.

Ovviamente ci teniamo a ribadire che queste sono supposizioni degli utenti della rete e non dichiarazioni della conduttrice che come promesso, dopo l’annuncio del divorzio, non ha rilasciato più alcun commento in merito alla sua vita sentimentale con l’ex Capitano della Roma ma i loro fedeli sostenitori iniziano a sospettare che lei stia tardando il tutto, considerato che è ancora in vacanza, affinché si possa evitare l’ufficializzazione del rapporto con Noemi Bocchi.

Si è mormorato, infatti, che fin quando il divorzio non sarà ufficiale lei e Francesco non potranno viversi alla luce del sole e per il web non ci sono dubbi: Ilary lo sta facendo di proposito per evitare ciò. Per avere una minima conferma, o smentita, di questa teoria dei fan non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda che senza alcun dubbio non mancheranno.