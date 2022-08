Cosa vuol dire ‘lupus in fabula’ e perché si usa questa espressione?

Hai mai sentito l’espressione “lupus in fabula”? Sai cosa vuol dire? Conosci le origini di questo modo di dire? La risposta ti sorprenderà

Molte espressioni che utilizziamo quotidianamente hanno origini antiche. A volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma usiamo dei modi di dire provenienti dagli scorsi secoli e lo facciamo come se fosse normale. E infatti lo è, perché ormai queste espressioni sono da decenni nel vocabolario e si utilizzano tutti i giorni. Alcuni modi di dire vengono dal latino, un fatto inevitabile.

La nostra lingua è definita ‘neolatina’ ed ha moltissimi termini che vengono dal latino. Hai mai sentito l’espressione “lupus in fabula”? Sai cosa vuol dire? È chiaramente un modo di dire che viene direttamente dal latino e indica una persona che compare proprio nel momento in cui viene nominata in un discorso. Questa persona arriva nel momento giusto. Ma perché si dice “lupus in fabula” e cosa c’entra il lupo in questa storia? Tra poco potrai ottenere tutte le risposte alle tue domande.

“Lupus in fabula”, ecco perché si dice proprio così

In questi giorni stiamo raccontando alle nostre lettrici e ai nostri lettori alcune curiosità legate ai modi di dire provenienti dal passato. L’espressione della quale ti parleremo oggi viene da molto lontano perché deriva direttamente dall’epoca romana. Nell’Antica Roma si parlava il latino e c’è un modo di dire che è sopravvissuto al passare dei secoli ed è arrivato fino ai giorni nostri.

Questa espressione è “lupus in fabula”, sai cosa vuol dire? Ti è mai capitato di parlare di una persona e quest’ultima si è palesata proprio nel momento in cui è stata nominata? Ecco, la persona in questione è il “lupus in fabula”. Ma cosa c’entra il lupo in questa storia? Innanzitutto, devi sapere che questo modo di dire viene dai racconti di Esopo, uno scrittore greco vissuto intorno al VII secolo avanti Cristo.

Uno dei personaggi più diffusi nelle storie di questo scrittore greco è proprio il lupo. Esopo scriveva soprattutto favole e, all’improvviso, compariva un lupo. Questo splendido animale arrivava proprio nel momento più importante della favola, ed ecco perché si dice “lupus in fabula”, cioè “il lupo nella favola”. Adesso conosci anche questa curiosità ma devi essere onesto: lo sapevi?