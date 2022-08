Uomini e Donne, la foto non lascia dubbi. L’ex tronista alle strette svela tutto

Dopo Uomini e Donne i due sono stati paparazzati insieme. Lo scatto non lascia dubbi e l’ex tronista è stato costretto ad ammettere tutto.

Uomini e Donne ieri ha registrato i primi appuntamenti di questa nuova stagione, ma non per questo mancano indiscrezioni e news sui vecchi protagonisti dello show.

Non è di certo un mistero che Davide Donadei abbia scelto di concludere la sua relazione con Chiara Rabbi. I due hanno deciso di dirsi addio e proseguire con le loro vite. Lui però subito dopo è stato beccato in compagnia di Roberta Di Padua, ex protagonista del Trono Over che ha sempre confidato di avere un certo interesse nei suoi confronti, e sul web è subito impazzito il gossip che li vedrebbe non solo insieme ma anche quando lui era ancora fidanzato.

Davide Donadei alle strette è stato costretto ad ammettere tutto rivelando come stanno davvero le cose tra loro.

Davide Donadei e Roberta Di Padua insieme dopo Uomini e Donne: lui fa chiarezza

Davide Donadei di Uomini e Donne, dove le nuove troniste hanno rivoluzionato il programma di Uomini e Donne, ha categoricamente smentito di avere una relazione con Roberta Di Padua e di averla sentita anche durante la sua relazione con Chiara Rabbi.

L’ex tronista ha mostrato le loro conversazioni facendo notare che si sono sentiti soltanto in rare occasioni e soltanto per poche battute. Nulla di più e nulla di meno. Quando lui era a Napoli anche lei si sarebbe trovata nei paraggi ed avrebbero deciso di mangiare una pizza insieme per parlare del più e del meno. Donadei fa notare che se ci fosse stato qualche sorta di complotto si sarebbe senza alcun dubbio organizzato diversamente scegliendo decisamente un luogo più discreto per vedersi e non un locale vicino al centro storico della città, frequentato da tantissime persone.

Davide e Roberta non formano dunque una coppia, ma alcuni utenti della rete non sembrano credere a queste parole ma soltanto il tempo saprà dire loro se si sbagliano oppure se durante il corso di queste settimane ci hanno visto lungo sull’intera vicenda che vede protagonisti gli ex di Uomini e Donne.