Mara Venier rivoluziona Domenica In: il gesto scatena il web

Mara Venier prima del ritorno sul piccolo schermo degli italiani ha deciso di rivoluzionare la sua storica Domenica In.

Mara Venier si è goduta le meritate vacanze dopo aver condotto una stagione intensa di Domenica In che, nonostante la concorrenza spietata (Berlusconi le ha schierato contro Maria De Filippi e Barbara d’Urso), è riuscita ad ottenere ottimi ascolti.

Il programma però farà il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani a partire dall’11 settembre e la zia più amata d’Italia ha in serbo numerose sorprese per i suoi fedeli sostenitori che non attendono altro che poterla vedere di nuovo in onda in quanto è in grado di tenerli non solo aggiornati sui maggiori aspetti legati alla cronaca e all’attualità ma anche ad intrattenerli come soltanto lei sa fare.

Mara Venier prima del ritorno in tv ha deciso di rivoluzionare Domenica In facendo non pochi cambiamenti, ma lasciando intatta l’essenza del programma.

Anticipazioni Domenica In: Mara Venier pronta a cambiare a tutto

Mara Venier, che prima del ritorno in tv si è lasciata andare ad una toccante confessione, ha deciso di rivelare in anteprima il più grande cambiamento che ha escogitato per la prossima edizione di Domenica In.

Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo account Instagram insieme ai suoi due nuovi bracci destri che l’accompagneranno per tutto il corso di questa stagione televisiva grazie alle loro bellissime voci.

“Finalmente possiamo dirvelo!” hanno esordito Andrea Sannino e Franco Riccardi. “La sigla della nuova edizione di Domenica in La cantiamo noi!” hanno annunciato insieme, rivelando che lo storico programma di Rai 1 avrà una nuova canzone tutta nuova e creata apposta per l’occasione e per tutto il pubblico che da anni permette al primo canale pubblico di collezionare veri e propri ascolti record.

“Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre! Grazie a questa meravigliosa donna. W Mara” hanno poi concluso ringraziando la padrona di casa che ha scelto di donare loro questa nuova ed importante possibilità che rappresenta senza dubbio una svolta per le loro carriera.

La decisione di Mara Venier a Domenica In ha mandato in tilt il web come soltanto lei sa fare.