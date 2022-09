Maria ci ricasca e lo fa ancora una volta a Uomini e Donne: pubblico deluso

A Uomini e Donne Maria De Filippi c’è cascata ancora una volta deludendo i suoi fedeli sostenitori che con ansia aspettavano il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani.

Uomini e Donne debutterà con una nuova stagione su canale 5 a partire da lunedì 19 settembre. Per l’occasione, oltre alle storiche dame accompagnate dai loro cavalieri, sono stati presentati ben 4 nuovi tronisti che hanno subito scatenato la curiosità dal pubblico del piccolo schermo che voleva conoscere fin da subito chi fossero i volti su cui la redazione ha deciso di puntare durante il corso di questa prima parte della stagione.

I nomi sono stati pubblicati dal portale Witty e non appena sono stati resi noti c’è stata una certa delusione nei confronti di Maria De Filippi che anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne ha deciso di cascarci ancora una volta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi chiama volti già noti. Pubblico deluso

Maria De Filippi ha presentato i nuovi bellissimi tronisti di questa nuova stagione di Uomini e Donne e tra gli utenti della rete c’è stata subito una certa delusione e per un motivo ben specifico. Quale?

La conduttrice ha scelto di promuovere da corteggiatori e tronisti Federica Aversano e Federico Dainese. I telespettatori, almeno durante il corso di questa stagione, speravano di poter vedere in questo difficile ruolo persone comuni e non personaggi che hanno già fatto parte del programma. Già durante la scorsa stagione ciò è avvenuto con Matteo Ranieri e Luca Salatino e quest’anno il tutto si è ripetuto con l’ex corteggiatrice del primo, che è stata rifiutata alla scelta, e l’ex pretendente di Veronica che aveva scelto di puntare su altri corteggiatori tra cui il suo attuale fidanzato con cui sta facendo progetti importanti.

Uomini e Donne ha deluso il pubblico di Maria De Filippi che ancora sogna di vedere persone comuni sul trono, ma che ancora una volta ha visto i proprio sogni andare infranti in quanto si è preferito puntare su persone che hanno già avuto un approccio con le telecamere di canale 5, ma non è detto che siano in grado di far cambiare idea su di loro.