Alessandra Amoroso, schiaffo morale agli haters: il gesto che mette a tacere tutti

Alessandra Amoroso ha dato uno schiaffo morale agli haters facendo un gesto che ha messo a tacere tutti quanti.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Nonostante ciò negli ultimi mesi è finita al centro della polemica in quanto si è rifiutata di firmare alcuni autografi ai fan affermando che non sarebbe stato giusto nei confronti di tutte quelle persone che si trovavano dietro con la fila e non avrebbero potuto godere dello stesso trattamento di favore.

Da quel momento in poi sul web è scoppiata la polemica e lei è stata costretta ad intervenire più volte. Anche i suoi fedeli sostenitori l’hanno difesa, facendo notare che solitamente è sempre molto disponibile con tutti loro.

Ora, a distanza di settimane, Alessandra Amoroso ha dato uno schiaffo morale agli haters rispondendo per le rime a tutti coloro che in questi giorni non hanno fatto altro che criticarla muovendo delle accuse ingiuste nei confronti della sua persona.

Alessandra Amoroso provoca gli haters: la sua reazione infiamma il web

Alessandra Amoroso, che ha stregato il web con uno scatto da togliere il fiato, ha deciso di rispondere a tutti coloro che durante il corso di queste settimane non hanno fatto altro che criticarla giudicandola persona snob e ingrata nei confronti dei suoi fedeli sostenitori.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi durante un recente evento a cui ha preso parte, non solo ha firmato foto e autografi con tutti i presenti che lo avevano richiesto ma ha anche detto loro di non ascoltare ciò che dicono su internet. Un chiaro riferimento alle polemiche che l’hanno vista protagonista in questo periodo in cui la si accusava di essere poco umile, ma lei ha risposto con i fatti oltre che con le parole dimostrando che quanto raccontato sul suo conto non corrisponde alla realtà dei fatti perché lei non è la persona che hanno descritto.

Alessandra Amoroso ama i suoi fan che non l’hanno mai abbandonata dal suo esordio ed è profondamente grata a tutti loro per averle dato la possibilità di poter fare ciò che più ama nella sua vita: ovvero cantare.