Uomini e Donne, il nuovo tronista ha preso in giro tutti: “Un altro caso umano!”

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha preso in giro tutti. La nuova segnalazione cambia ogni cosa prima della messa in onda.

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì 19 settembre. I primi appuntamenti però sono già stati registrati e si conoscono i nomi dei primi quattro tronisti. Tra questi è spuntato il nome di Federico Dainese, che ha preso parte alla passata stagione del Trono Classico corteggiando senza successo il cuore dell’ex Veronica.

Maria De Filippi ha scelto di premiarlo, ma dopo la prima registrazione in rete è spuntato un retroscena bomba sul primo tronista di Uomini e Donne che potrebbe cambiare ogni cosa e troncare il suo percorso negli studi Elios di Roma prima ancora che possa iniziare.

Federico Dainese ha preso in giro tutti a Uomini e Donne? La segnalazione bomba

Federico Dainese, secondo quanto rivelato nelle scorse ore, avrebbe preso in giro la redazione di Uomini e Donne, che ha commesso di nuovo lo stesso errore della passata edizione, in quanto fino a poche settimane prima dall’inizio delle registrazioni avrebbe frequentato una dama.

“Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del trono over. Sarà un altro caso umano” ha esordito Amedeo Venza, sganciando una segnalazione bomba sul nuovo protagonista del Trono Classico, ma attenzione perché le cose non finiscono di certo qui in quanto Deianira Marzano ha rivelato un ulteriore notizia a riguardo rivelando che al momento lui starebbe frequentando una vecchia conoscenza del programma.

“Sta andando a Uomini e Donne e sta vedendo una ragazza che ha fatto la corteggiatrice per Armando. Silvia” ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano rivelando che starebbe frequentando una ragazza nonostante l’impegno che lo lega alla trasmissione.

Almeno per il momento non ci sono dichiarazioni da parte della produzione del programma su Federico di Uomini e Donne ma sicuramente durante il corso di queste settimane farà fatta maggiore chiarezza in merito a queste segnalazioni bomba che hanno fatto storcere il naso al pubblico del piccolo schermo come prima di questo momento.