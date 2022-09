Curiosità: sei nato a settembre? Hai delle caratteristiche uniche, lo sapevi?

By

Chi è nato nel mese di settembre ha delle caratteristiche uniche e molto curiose. I bambini nati in questo mese sono speciali, lo sapevi?

Sei nato nel mese di settembre? Forse non sai che possiedi delle caratteristiche uniche, le hai solo tu. Forse potresti pensare che questo articolo sia legato alle particolarità dei segni zodiacali ma non è così. Le persone nate dal primo al 31 settembre sono speciali, quando leggerai le loro capacità resterai senza parole. Se conosci una persona nata proprio durante questo mese, forse già lo sai.

Il National Bureau of Economic Research ha elencato una serie di peculiarità che riguardano coloro che sono venuti al mondo nel mese di settembre. Anche l’University of Chicago ha pubblicato uno studio sui nati a settembre. La ricerca è presente sul Journal of Ageing Research. Proviamo a scoprire insieme qual è la sintesi di tutti questi studi: ecco quali sono le principali caratteristiche delle persone nate a settembre.

Ecco tutta la verità su chi è nato a settembre

Sai che le persone nate a settembre hanno un carattere più chiuso rispetto agli altri? Ovviamente non bisogna pensare che siano degli asociali, sono soltanto più riflessivi e hanno bisogno di qualche momento di pausa ogni tanto. Settembre (a proposito, sai perché si chiama proprio così?) è il mese di coloro che fanno fatica a sciogliersi e che si lasciano andare solo quando arriva il momento giusto.

Chi è nato durante questo mese va bene a scuola, prende gli impegni seriamente e ottiene ottimi risultati durante il suo percorso scolastico. I settembrini sono quelli che si laureano di più e che spesso lavorano nel campo della finanza o dell’economia in generale. Le persone che sono venute al mondo in questo periodo non hanno bisogno di maestri, sanno già cosa fare sin dall’età adolescenziale.

E poi sono molto intelligenti, come dimostra uno studio del National Bureau of Economic Research. Secondo le statistiche, chi nasce nel mese di settembre vive più a lungo. Quasi tutti i centenari nascono nei mesi autunnali, probabilmente perché riescono ad immunizzarsi prima degli altri dalle malattie influenzali quando sono bambini. Quando si dice nati con la camicia!