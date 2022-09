Curiosità: sai perché settembre si chiama proprio così?

Ti sei mai chiesto perché settembre si chiama proprio in questo modo? Da dove viene questa parola? Ecco le risposte a tutte queste domande

Il mese di agosto è ormai terminato e le ferie sono finite per quasi tutti gli italiani. Soltanto alcuni fortunati potranno godersi ancora qualche giorno di relax, poi toccherà anche a loro rituffarsi nella routine di tutti giorni, fatta di lavoro, impegni scolastici, universitari o di questioni legate alla famiglia. Insomma, tra poco tutto tornerà ‘normale’ per milioni di italiani. È ciò che succede a settembre ogni anno, è quasi un’abitudine ormai.

Sai perché agosto è chiamato proprio in questo modo? L’origine di questa parola è romana e risale addirittura al 46 a.C., quando nell’Impero Romano il tempo si calcolava in un altro modo. Il calendario romano era diverso rispetto a quello che conosciamo oggi ed il mese di agosto, parola che deriva da Augusto, era quello delle ferie. Ovviamente, all’epoca soltanto una piccola percentuale della popolazione poteva godersi le vacanze, oggi è cambiato tutto.

Perché settembre si chiama proprio in questo modo?

Oggi ti vogliamo raccontare una delle tante curiosità legate all’estate, anche se molti non collegato in automatico il mese di settembre alla stagione estiva, forse perché si torna a scuola o a lavoro e l’estate è associata allo svago e al divertimento. Eppure l’estate termina a settembre. In maniera convenzionale, l’autunno inizia il 23 settembre, in concomitanza con l’equinozio di autunno.

Secondo il calendario romano, l’anno si divideva in dodici mesi, esattamente come accade oggi, ma la durata era inferiore. Anche le stagioni erano calcolate in maniera diversa. Inoltre, rispetto al calendario che conosciamo oggi, l’anno iniziava il primo marzo e settembre era il settimo mese. Ecco perché si chiama proprio in questo modo. Di conseguenza, i mesi successivi si chiamano ottobre (ottavo mese), novembre (nono mese) e dicembre (decimo mese).

Il mese di luglio erano chiamato Quintilis (quinto mese) e agosto era Sextilis (sesto mese). Giulio Cesare decise di cambiare il calendario proprio nel 46 a.C., introducendo diverse variazioni. Una di queste riguardava il mese di luglio, chiamato così proprio in suo onore. Agosto, invece, venne variato per onorare Ottaviano Augusto. L’attuale calendario è quello gregoriano ed è stato introdotto solo nel 1582. Lo sapevi?