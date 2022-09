Sgarro a Signorini prima del GF Vip: gli ex vipponi lo tradiscono così!

Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip ha ricevuto uno sgarro dagli ex vipponi che lo hanno tradito in questo modo.

Alfonso Signorini è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la settima edizione del GF Vip, reality che ormai conduce da diversi anni prendendo il posto di Ilary Blasi.

Il conduttore si sta concentrando al massimo sui suoi vipponi, ma questi non sempre lo ripagano come vorrebbe o come meriterebbe. Nelle scorse ore, infatti, è stato ufficializzato che alcuni ex concorrenti sono passati alla concorrenza proprio poco prima della tanto attesa partenza.

Un brutto colpo per Signorini ma che siamo sicuri che saprà reagire di fronte a questo tipo di imprevisti rinunciando a due ex concorrenti del reality show più famoso del piccolo schermo nostrano e no, non stiamo parlando di Valeria Marini che è approdata nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

GF Vip: Alfonso Signorini riceve uno sgarro prima del ritorno in tv

Alfonso Signorini poco prima della partenza del Grande Fratello Vip, dove la concorrente più attesa lo ha confermato ufficialmente, ha dovuto fare i conti con questa brutta notizia in quanto due ex vipponi sono passati alla concorrente e più precisamente sono stati selezionati da Serena Bortone per una nuova edizione di Oggi è un altro giorno.

Il programma infatti ha riscosso un ottimo successo durante la passata edizione e la Rai ha scelto di premiarlo dando anche maggiore spazio alla parte pura dell’intrattenimento. Ma chi sono i due ex vipponi in questione che faranno parte del cast fisso del programma? Stiamo parlando infatti di Francesco Oppini e Laura Freddi, che ha preso parte al programma non solo come concorrente ma anche come opinionista in veste di sostituita di Sonia Bruganelli per qualche puntata.

Alfonso Signorini si è visto scippare via i due ex concorrenti che ora sono passati alla concorrenza trovando uno spazio tutto loro all’interno del programma di successo di Rai 1 poco prima dell’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Decisamente una brutta notizia per il conduttore ma che ora deve soltanto pensare ai suoi nuovi vipponi nella speranza che siano in grado di intrattenere il pubblico per l’edizione più lunga di sempre.