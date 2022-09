Ballando con le stelle 2022, salta il vip più atteso: concorrenti ufficiali, addii e conferme

Ballando con le stelle 2022, salta il vip più atteso per Milly Carlucci: svelati i nomi di tutti i concorrenti ufficiali. Tanti i colpi grossi della conduttrice.

Non solo il Grande Fratello Vip 7. Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva c’è sicuramente Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci che tornerà in onda da ottobre con un’edizione tutta nuova, tante novità ed importanti addii. Da anni show indiscusso del sabato sera di Raiuno, Ballando tornerà a fare compagnia ai telespettatori con la coppia composta da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Tuttavia, la trasmissione punta sulla presenza dei concorrenti tra i quali, quest’anno, ci sono diversi nomi importanti. Non mancano importanti ritorni e clamorosi addii.

Ballando con le stelle 2022: gli addii, i ritorni e i nomi dei concorrenti ufficiali

Sono diversi gli addii per Ballando con le stelle 2022. Il primo è quello di Roberta Bruzzone che non sarà presente accanto ad Alberto Matano. Al posto della criminologa, ogni settimana, ci sarà un vip diverso. Non ci sarà neanche uno dei maestri storici di Ballando ovvero Stefano Oradei che ha spiegato la motivazione sul suo profilo Instagram.

“E’ giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 Anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano.

Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”, ha scritto il ballerino.

Torneranno, invece, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira anche se avranno un ruolo nella giuria popolare insieme a Rossella Erra.

Confermatissima anche la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. E i concorrenti? A svelare tutti i nomi è Tv, Sorrisi e Canzoni che conferma la presenza di nomi grossi come Gabriel Garko, Paola Barale, Iva Zanicchi e Nancy Brilli solo per citarne qualcuno. Ecco, dunque, il cast: