Il Grande Fratello Vip 7 tiene sulle spine i fan, ma non ancora per molto. La messa in onda si avvicina, e una gieffina amata dal pubblico rivela la sua condizione.

Tra le news più attese ci sono quelle riguardanti il criticato e al tempo stesso amato reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip, nonché Direttore del settimanale Chi magazine, si sta caricando al massimo per innescare dinamiche e stuzzicare i suoi Vipponi! Il punto è che già si vocifera sui concorrenti in gara, e la gieffina di oggi è tra le più ambite.

Non ci sono dubbi, o lo si ama o lo si odia, ma il Grande Fratello Vip sta per arrivare! Il format in onda due volte la settimana su Canale 5 è tra i più attesi del momento. La maggior curiosità è data dai prossimi protagonisti in gioco, e la vippona di cui stiamo per parlare è davvero un’icona insormontabile.

Così, dopo tanti chiacchiericci proprio attorno la sua partecipazione o meno, arriva dalla diretta interessata la confessione.

Grande Fratello Vip 7, parla la star e rivela la verità!

Di recente si è parlato molto del reality anche in relazione alle vecchie glorie della passata edizione. Più tra tutti stanno facendo parlare Manuel e la nuova fiamma: Angelica Benevieri compie un gesto che fa arrabbiare i fan di Lulù. Così, nonostante sia passato del tempo, tornano in scena, ma con loro ci sono anche le news dei nuovi gieffini, come quella di oggi.

Chi non la riconosce? E’ unica, ma soprattutto è DIVINA! Si tratta di Brenda Asnicar la star della telenovela argentina andata in onda su Disney Channel negli iconici anni Duemila, Il mondo di Patty!

La star è molto amata dal pubblico, perché oltre ad aver dato voce ad un personaggio così particolare e complesso, è una cantante ed attrice con un grande talento. Infatti, ha continuato la sua carriera recitando ed incidendo singoli, per cui una volta avvistata in Italia e vicina ai luoghi di interesse del noto format, i fan hanno fatto due più due.

Allora, dopo tante chiacchiere ha deciso di confessare la verità mediante il suo canale ufficiale di Twitter. Alla domanda di un fan che chiede “Brenda Asnicar andrà al GF Vip?”, lei risponde con un secco ed inequivocabile: “Noooo.”

Con la notizia della sua assenza ormai confermata ed ufficializzata sui social media dalla stessa artista, i fan della divina più famosa di sempre sono rimasti dispiaciuti. Nonostante ciò, arriva un altro gieffino attesissimo ed è anche single! Insomma, ne vedremo delle belle con la prossima edizione del reality.