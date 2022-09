Test logica: se indovini la risposta corretta sei un vero genio

Chi riuscirà a risolvere questo test in meno di trenta secondi dimostrerà di essere un vero genio. Risolvi il quesito e dimostra il tuo valore

Ti piacciono i test di logica e ragionamento? Oggi ti daremo la possibilità di metterti alla prova con un quesito complicato ma non impossibile da risolvere. Dovrai dare il massimo, concentrarti e rispondere correttamente entro trenta secondi. Se ci riuscirai, allora riceverai i nostri complimenti perché questo test ha ingannato tantissimi utenti sui vari social network.

Ecco il test da risolvere: in una caserma suona la sveglia alle 5 del mattino, come sempre. I soldati hanno soltanto tre minuti per mettersi nelle posizioni assegnate. I militari si dispongono in fila e mantengono una distanza di tre metri con i colleghi accanto. Considerando che il numero totale di soldati è 14, qual è la distanza tra il primo e l’ultimo soldato della fila? Ragiona con calma e poi rispondi, hai trenta secondi a partire da questo momento. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario evitare i trabocchetti inseriti nel testo del quesito proprio per farti sbagliare. Credi di averlo fatto? Come abbiamo già detto prima, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere in meno di trenta secondi e infatti non tutti hanno fornito la risposta esatta sui social.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica e non si basa su nessuna teoria. Si tratta semplicemente di un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, in particolare se oggi è una di quelle terribili ed interminabili giornate lavorative. Se non hai risposto correttamente, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo.

Ecco la soluzione del rompicapo: l’errore che molte persone hanno fatto è stato quello di moltiplicare la distanza tra i soldati (tre metri) per il numero totale (14), ma non è così. Il primo della fila ha soltanto un soldato accanto e quindi l’operazione da fare è la seguente: 3×13=39. La risposta esatta è 39, lo avevi capito?