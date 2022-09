Grande Fratello Vip 7, clamorosa assenza nel reality show

Clamorosa assenza al Grande Fratello Vip 7

Con l’inizio di settembre come non pensare all’apertura della Porta Rossa della Casa del Grande Fratello Vip 7? Anche quest’anno troveremo per la quarta edizione di fila il mitico e coinvolgente Alfonso Signorini.

Al suo fianco troveremo nuovamente Sonia Bruganelli accompagnata però dalla nuova opinionista Orietta Berti.

Ma per quanto riguarda il cast? I primi nomi sono usciti allo scoperto, ma nelle ultime ore spunta una clamorosa indiscrezione: Lei non ci sarà.

Scopriamo insieme chi sarà assente

Clamorosa assenza al Grande Fratello Vip 7 di Patrizia Groppelli

Il Grande Fratello Vip 7 avrà inizio il 19 settembre e molti telespettatori scalpitano per l’inizio (tra cui io).

Per ora sappiamo solo alcuni dei nomi del futuro cast: il costumista Giovanni Ciacci, l’attrice Carolina Marconi, il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi e Edoardo Donnamaria, presenza fissa nel programma Forum.

Voci di corridoio delle scorse settimane parlavano anche di Patrizia Groppelli come futura gieffina. L’opinionista televisiva ha però deciso di rinunciare a questa grande opportunità, mentre Signorini lancia l’appello bomba a Lei.

Il portale di gossip Dagospia rivelò la presenza di Patrizia una decina di giorni fa, ma qualcosa è cambiato.

E’ la pagina Instagram GFVipNews a smentire questa indiscrezione e a svelare l’ultima notizia in merito a Patrizia.

“Mi è stato riferito che non farà più il Grande Fratello Vip. Non chiedetemi ulteriori dettagli perché so davvero solo questo, non so più che pensare quest’anno” commenta la seguitissima pagina social che non si spiega questa clamorosa assenza.

E’ Adoroivipponi, altro portale di gossip, a svelare la motivazione che si cela dietro la decisione della Groppelli, mentre Lui torna single prima di entrare nella Casa.

“Per cause di forza maggiore la piccante opinionista ha dovuto rinunciare a prender parte al reality di Canale Cinque” si legge sui social.

Una nuova indiscrezione viene lanciata dal settimanale DiPiù in merito ad un nuovo personaggio nel cast. Si tratta di Wilma Goich, famosissima cantante che ha segnato la storia della musica italiana con I Vianella.

Si sa ancora veramente poco per quello che riguarda il futuro cast del GF Vip. Tante supposizioni, ma poche conferme. O questo è un anno sfortunato per Signorini o forse stiamo volando troppo con la fantasia. Questa clamorosa assenza non ci voleva proprio: nessuna è piccante e divertente come Patrizia Groppelli