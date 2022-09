Lacrime amare per Totti: il dramma dopo l’addio a Ilary scuote tutti

Totti è il campione che ha ispirato tantissimi giovani, e come tale si rimette in sesto per affrontare il peggio. Rivelato di cosa ha paura e come lo affronterà.

Campioni non lo si nasce, ma lo si diventa, e Francesco Totti continua ad essere un punto di riferimento nel mondo del calcio, e non solo. La separazione con Ilary Blasi gli sta ponendo davanti delle prove alle quali mai avrebbe creduto di dovervi far fronte, ma dalle responsabilità non si scappa, anche quando queste sono fonte di grandi preoccupazioni.

Il calciatore non si è molto esposto, o meglio lo sta iniziando a fare a piccoli passi, ed è dalle ultime rivelazioni che finalmente sta venendo fuori qualche informazione che ai media ed ai fan più accaniti era sfuggita.

Vengono fuori i suoi timori, ma prende subito precauzioni e decide di prepararsi nel migliore dei modi.

Totti rivela cosa lo preoccupa e come si prepara a tutto!

Tra le più recenti novità, la prima che desta maggior stupore è quella inerente la sua nuova fiamma. Sembrerebbe proprio che non sia Noemi Bocchi la causa della sua separazione, ma che ci siano altre situazioni in ballo molto più complicate. Le armi pesanti di cui si starebbe parlando sono delle forme di tutela importanti, perché l’obiettivo è uno soltanto.

Le armi pesanti in questione constano nell’avere dalla proprio parte un’avvocatessa di gran bravura, Annamaria Bernardini De Pace. Questo è il rinomato nome del settore dell’avvocatura che difenderà e prenderà le parti di Totti.

La più famosa avvocata divorzista in circolazione sta mettendo solide basi per raggiungere un accordo di pace, perché in ballo c’è troppo. Dopo l’esperienza con la Hunziker e Trussardi, è stata richiamata in causa proprio per la sua bravura nella celerità ed efficienza.

Al di là della questione ormai alla mercé di tutti, quella dell’ingente patrimonio, secondo il calciatore bisogna tutelare qualcosa di più grande, l’amore.

Er Pupone teme che i figli possano esser vittime della situazione mediatica creatasi, specialmente per quanto riguarda il possibile gossip sulla mamma e il personal trainer, Cristiano Iovino.

Infatti, secondo fonti avrebbe dichiarato che loro sono “le prime e le più indifese vittime.”

Entrambi in vacanza, il meritato relax non li ha portati ad essere più sereni, anzi si è trattato di una fase di stallo, in attesa dello scontro in Tribunale. Perché a quanto pare Ilary è molto arrabbiata per il fatto che l’ex marito abbia parlato a tutti compresi i figli della nuova compagna, coinvolgendoli anche nel conoscerla.

Alessandro Simeone è il nome dell’avvocato che prenderà le parti della conduttrice. Dopo l’ultimo retroscena la situazione è ancora più dura del previsto.

L’obiettivo è lasciare la casa all’Eur ai figli e i genitori si alterneranno la custodia, mantenendo il vincolo di non parlare pubblicamente della loro vita privata per non turbare i figli ancora troppo giovani per il clamore mediatico.