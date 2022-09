Uomini e Donne, il web scopre la verità. La dama è una furia: “È sciacallaggio!”

La dama di Uomini e Donne ha perso le staffe dopo che il web ha scoperto tutta la verità sul caso: “Questo è sciacallaggio!”

La dama di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di mandarle a dire! Nelle scorse ore, infatti, non si è risparmiata nei confronti di tutte quelle persone che non hanno fatto altro che criticarla accusandola di essersi comportata in maniera poco pulita e chiara.

Il tutto è partito quando in rete sono spuntate alcune foto rubate di Davide Donadei e Roberta Di Padua. Lei, anche durante la sua permanenza a Uomini e Donne, aveva sempre manifestato un certo interesse nei suoi confronti e non appena è tornato single sono stati paparazzati insieme.

Lui ha spiegato che si trattava soltanto di un incontro di amicizia e nient’altro, arrivando perfino a mostrare i messaggi che si erano scambiati. Dopo le sue precisazioni lei ha perso le staffe sui social non mandandole di certo a dire a chiunque sospettava che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia.

Roberta Di Padua di Uomini e Donne perde le staffe: lo sfogo non lascia scampo

Roberta Di Padua di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha commesso lo stesso errore, ha spiegato sui social che quanto è stato fatto nei suoi confronti, insinuando che avesse contattato l’ex tronista mentre lui era ancora fidanzato con Chiara Rabbi, è sciacallaggio e lo si fa soltanto per avere un po’ di visibilità in più rispetto al solito per le proprie pagine dedicate al mondo della cronaca rosa.

“Esiste il gossip e esiste lo sciacallaggio” ha esordito l’ex protagonista del Trono Over, facendo una netta differenza tra le due cose. “Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare una donna single che ancor prima di un personaggio pubblico è una persona normale, è sciacallaggio“ ha poi proseguito, facendo notare la differenza.

“La verità come sempre verrà fuori ma da me! Il tempo (com’è già accaduto) darà le risposte!” ha poi concluso asserendo che quanto trapelato in rete non corrisponde affatto alla realtà dei fatti.

Tra Roberta Di Padua e Davide Donadei non c’è dunque nulla se non un rapporto di amicizia e stima reciproca.