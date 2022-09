Royal Family, il ricordo del testimone: “Diana le augurò l’inferno”

Lady Diana non fu molto tenera in quella occasione, il ricordo del testimone dopo quasi trent’anni è ancora molto lucido: tutti i dettagli

Diana Spencer è sempre stata molto amata dal popolo britannico grazie al suo stile e alla sua eleganza, proprio come succede oggi con Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, infatti, sembra aver ereditato dalla Principessa del Popolo l’affetto dei sudditi, soprattutto dopo aver sposato il Principe William, il primo figlio di Lady Diana. Almeno è ciò che dicono alcuni sondaggi effettuati in Gran Bretagna l’anno scorso.

Nonostante fosse una donna piena di fragilità e insicurezze, Diana ha tirato fuori il carattere in diverse occasioni durante la sua esperienza all’interno della Royal Family. Non deve essere stato facile per lei chiedere la separazione e il divorzio, in quel periodo ha collezionato diversi nemici all’interno tra i nobili britannici ma è andata avanti lo stesso. Nelle ultime ore si discute molto a causa di un episodio accaduto circa trent’anni fa che riguarda proprio Diana Spencer.

Quando Diana “minacciò” Camilla durante una festa

Come abbiamo scoperto negli ultimi giorni, Diana Spencer è salita all’altare con la consapevolezza di avere accanto un traditore. Suo marito Carlo aveva già una relazione con Camilla Shand e questo comportamento non faceva dormire sonni tranquilli a Diana. In questi giorni la Gran Bretagna è rimasta piuttosto sorpresa dalle dichiarazioni di Peter Settelen, voice coach della Spencer tra il 1992 ed il 1993.

L’uomo ha ricostruito un episodio accaduto proprio in quel periodo. Carlo e Diana erano stati invitati al compleanno della sorella di Camilla e la Principessa del Popolo decise di avvicinarsi all’amante di suo marito per parlarle. Ecco la ricostruzione riportata da alcuni organi di informazione francesi: “Lady D. non era contenta di partecipare a quella festa ma si fece coraggio e decise di affrontare Camilla”.

E ancora: “Le disse che sapeva tutto della relazione con Carlo e che le avrebbe fatto vivere un inferno”. Camilla non reagì in maniera violenta. Anzi, disse alla Spencer che lei aveva la fortuna di avere tanti uomini ai suoi piedi e due splendidi ragazzini: “Cosa vuoi di più?”, esclamò la Shand. Secondo la ricostruzione del coach, Diana pianse molto dopo quella festa ma fu contenta di aver affrontato l’amante di Carlo.