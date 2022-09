Test: spaventi gli uomini? Scoprilo con una semplice scelta

By

Spaventi gli uomini? Scoprilo con questo semplicissimo test

Diciamocelo, le donne stanno diventando sempre più indipendenti e talvolta più forti degli uomini. La figura femminile sta prendendo sempre più spazio nel mondo affermando e combattendo per i propri diritti.

Questo potrebbe spaventare alcuni uomini e oggi siamo qui per scoprire chi siamo e se mettiamo a nostro agio i maschi. Tutto si basa su una semplice scelta che ti aprirà il mondo.

Scopriamo insieme come conoscerci a fondo

In questo test puoi scoprire se spaventi o meno gli uomini. Dovrai solamente fare una scelta tra quattro opzioni e leggere la risposta corrispondente al numero optato.

1) Diario

Sei una persona dalla intelligenza spiccata e anche molto vivace. Hai delle idee originali e sai come parlare di fronte ad un gruppo molto folto. Hai talento da vendere in tutto quello in cui ti dedichi.

Il tuo modo di esprimerti è diretto, facile da capire e sicuramente costruttivo.

Sei, quindi, una persona artistica ed indipendente. E’ ovvio che questo tuo lato spaventi molto gli uomini, anche se non è un problema tuo.

Il fatto è che sei sorprendente e quindi difficilmente gestibile. Il tuo partner non capisce cosa pensi, cosa vuoi fare o anche solo immaginare.

Questo vuol dire che devi cambiare? Mai e per nessuno. Devi solo portare pazienza e vedrai che l’uomo che ti sa “gestire” arriverà da te.

2) Smeraldo

Come la gemma scelta, sei resistente e senza dubbio affascinante. Hai una forte moralità, vivi per i valori in cui credi e odi i compromessi.

Proprio per la tua inflessibilità, intimidisci gli uomini in generale, ma anche i tuoi papabili partner.

Noi ti diciamo di non cambiare nulla, perché sei una di quelle persone che riescono a mantenere la mente lucida e portare alla salvezza nei momenti critici.

Attendi l’uomo che condivide i tuoi stessi pensieri e principi e tienitelo stretto.

3) Farfalla

La tua scelta ci rivela che sei splendida e molto sensibile. Il fatto che tu sia così eccezionale è la tua arma vincente. Ciò, però, allontana gli uomini perché si sentono vacillare al tuo fianco.

Un uomo accanto a te non si sente alla tua altezza. Noi ti consigliamo di non diventare ingenua e di mantenere un po’ di razionalità quando ti innamori. Conosci a fondo una persona e solo dopo che ti fiderai potrai lasciarti andare. La tua grande sensibilità potrebbe farti sognare ad occhi aperti e potresti rimanere ferita.

4) Leonessa e cucciolo

Sei una persona molto indipendente e anche orgogliosa. Sai che puoi contare solo su te stessa e stai lavorando per aumentare la tua forza morale e spirituale.

Alcuni uomini si immaginano le donne come dolci e timide, ma tu non sei affatto così. E’ proprio per questo che potresti destabilizzarli.

L’unico consiglio che ti diamo è di stare attenta, perché potresti trasformare la tua forza in aggressività. Prima o poi arriverà il tuo leone!