Harry e Meghan a Londra: salta l’incontro con la Regina Elisabetta?

L’atteso ritorno di Harry e Meghan a Londra è vicino ma potrebbe saltare la visita alla Regina Elisabetta. Perché? Ecco il vero motivo

Harry e Meghan hanno sorpreso molte persone quando hanno accettato l’invito della Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di Platino, lo scorso giugno. La loro presenza è stata in dubbio fino all’ultimo secondo ma poi i Sussex hanno partecipato a quasi tutti gli eventi, organizzando anche una piccola festa per il primo compleanno della piccola Lilibet Diana. Sembra che gli inglesi abbiano accolto con notevole favore il loro ritorno in Inghilterra.

Quella di giugno non sarà l’ultima visita londinese dell’anno: domani i Duchi di Sussex termineranno i loro impegni europei e, almeno in un primo momento, fino a qualche giorno fa era prevista una loro visita nei palazzi reali della capitale inglese. Secondo alcune indiscrezione, l’ex attrice statunitense e suo marito potrebbero rivedere il loro programma a causa dell’annullamento dell’incontro con la Regina Elisabetta. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme.

Harry e Meghan, ecco perché non incontreranno la Regina Elisabetta

Negli ultimi giorni in Inghilterra stanno tenendo banco le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Proprio a causa di queste voci, sembra che Harry e Meghan abbiano deciso di annullare l’incontro previsto con l’anziana sovrana. I Sussex sono in Europa per l’apertura del One Young World Summit e ieri sono stati a Manchester. Oggi erano previsti altri incontri ma da domani la loro agenda sarà libera.

In un primo momento, i media britannici avevano parlato di un viaggio a Balmoral, in Scozia, per andare a trovare la Regina Elisabetta ma sembra che il Principe Harry debba rimandare l’incontro con sua nonna. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il motivo non sarebbe legato alla mancanza di tempo della sovrana, bensì ad alcuni problemi di salute.

Proprio per questo motivo, Harry e Meghan, che oggi sono attesi in Germania, potrebbero passare qualche giorno di relax a Londra anziché prendere un aereo per la Scozia. La notizia non è ancora stata confermata, ma i Sussex dovrebbero spostarsi per qualche giorno nel Frogmore Cottage, dove solitamente si appoggiano quando vanno a Londra. Era già successo in occasione del Giubileo di Platino.