Diletta Leotta scatena i fan e gli amanti del calcio indossando short e dilettandosi in una serie di palleggi. Lo spettacolo è mozzafiato.

Diletta Leotta è tornata ufficialmente a raccontare le emozioni della Serie A ed infiamma i social con un video in cui mette in risalto le gambe toniche e assolutamente perfette che la conduttrice allena regolarmente. Un vero e proprio show calcistico quello della Leotta anche se i fan si sono soffermati su un dettaglio in particolare.

Con un look decisamente poco sportivo, prima a casa e poi su un vero campo calcistico, la Leotta regala uno spettacolo che i tifosi di tutte le squadre di serie A e non sono hanno particolarmente apprezzato. Sempre bellissima e sorridente, stavolta, Diletta ha deciso di osare sfoggiando anche le sue doti sportive.

Diletta Leotta palleggia come un calciatore ma i fan notano il dettaglio del decolletè

Pantaloncini neri e aderenti che esaltano le gambe assolutamente meravigliose di Diletta Leotta che completa il look con una camicia rigata lasciata aperta sulla scollatura da sogno che, a causa dei movimenti “calcistici”, contiene a stento il prosperoso decolletè. Felice di essere tornata ad essere la prima donna della serie A, per la nuova stagione calcistica, la conduttrice ha scelto anche di rubare la scena ai calciatori non solo con la sua bellezza, ma con le sue abilità tecniche da perfetta fantatista.

“Manca poco al calcio d’inizio. Noi siamo pronti e voi?”, chiede Diletta ricordando ai fan il consueto appuntamento settimanale con la sua cronaca. Ogni settimana, in tutto il suo splendore, la Leotta racconta le emozioni di una delle partite più importanti della giornata. Per ricordare, così, l’appuntamento con il derby di Milano, vinto dal Milan e festeggiato da Francesca Pepe in modo molto sensuale, la Leotta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui i fan più che ammirare le sue doti da calciatrice, hanno elogiato il suo fisico mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Vedo tre palloni”, scherza un utente facendo, probabilmente, riferimento al decolletè perfetto della conduttrice. “Ora capisco l’abbonamento a Dazn”, aggiunge un altro sottolineando di apprezzare più Diletta che le partite di calcio. Più che le emozioni di un gol, dunque, i tifosi di serie A continuano a preferire la Leotta e guardando il video qui in alto è impossibile dargli torto.