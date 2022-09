“Francesca Pepe hai il sedere più bello del mondo”: si rischia l’infarto

Francesca Pepe festeggia la vittoria del Milan e regala una foto da infarto del fondoschiena assolutamente perfetto e il web va in tilt.

Un fondoschiena sensazionale per Francesca Pepe che, per festeggiare la vittoria del Milan indossa una maglia della sua squadra preferita lasciando totalmente scoperto il Lato B di fronte al quale è difficile non sentire i battiti accelerati. L’influencer, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip manda in tilt i followers condividendo una foto assolutamente da infarto che ha fatto il boom di like e commenti.

Assolutamente bellissima e con un fisico in perfetta forma, la Pepe infiamma e rende assolutamente bollente il clima con i followers che eleggono il suo fondoschiena “il più bello del mondo”.

Francesca Pepe: fondoschiena in primo piano per il Milan, lo slip invisibile mostra tutto

“Sono così felice di questa vittoria che voglio festeggiarla insieme a voi così”, ha scritto Francesca Pepe su Instagram dopo la vittoria del Milan sull’Inter. Ma in che modo ha scelto di festeggiare l’importante vittoria rossonera? Con una foto assolutamente da cardiopalma come potete vedere qui in basso.

Inutile sottolineare i tanti complimenti ricevuti dalla modella per un fondoschiena coperto da uno slip minuscolo. “Hai il sedere più bello del mondo”, scrive un fan.

Un commento con cui altri utenti sono stati d’accordo sottolineando la bellezza della Pepe che pubblica regolarmente sui social foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Classe 1996, Francesca ha partecipato a Miss Europa nel 2016 ed è laureata in Economica alla Cattolica e ha partecipato alla web series “The Lady” scritta e diretta da Lory Del Santo.

Ha conquistato, tuttavia, la popolarità partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove si è scontrata con diversi concorrenti come Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Dopo la partecipazione al reality, Francesca continua a lavorare come influencer e modella regalando ai fan foto in cui sfoggia il fisico. Foto che i suoi 121mila followers apprezzano sempre molto.

“Strepitosa”, “La più bona di tutte”, “Sei uno schianto, bellissima come sempre”, “Stupenda”, “Sei fantastica”, “Ma quanto sei bella?”, sono solo alcuni dei commenti che compaiono sotto le foto, in particolare sotto quella del fondoschiena, mostrato recentemente anche da Soleil Sorge.