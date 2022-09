Adriana Volpe di nuovo opinionista: al suo fianco una vecchia antipatia

Vecchie antipatie bussano alla porta di Adriana Volpe. Di nuovo opinionista, ma non avrà vita facile

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva ed ex modella. E’ divenuta nota come volto Rai per aver presentato dalla fine degli anni ’90 all’inizio del 2000 programmi come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Negli ultimi anni, invece, Adriana è passata alla Mediaset, prima come concorrente del Grande Fratello Vip e poi come opinionista nel medesimo programma.

La Volpe non ha avuto vita facile in questo ruolo: affiancata da Sonia Bruganelli, le due non si sono risparmiate nelle accuse.

Nella edizione che inizierà il 19 settembre del GF Vip rincontreremo la moglie di Paolo Bonolis, mentre Adriana non ci sarà. La produzione del reality non l’ha riconfermata, ma la Volpe non si dispera.

Infatti, la conduttrice tornerà in casa Rai nel ruolo di opinionista. Tutto bellissimo, ma anche questa volta Adriana dovrà vedersela con una vecchia conoscenza ed antipatia.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Una vecchia antipatia bussa alla porta di Adriana Volpe. Di nuovo opinionista, ma non avrà vita facile

Adriana Volpe rindosserà gli abiti della opinionista, ma stavolta in casa Rai. Infatti, l’ex gieffina si siederà al tavolo di La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano e in onda su Rai Uno. Questo è un programma di attualità che presenta nuovi personaggi televisivi, ma anche vecchie conoscenze.

A rivelare la notizia è il portale di gossip di Davide Maggio, mentre il web difende Adriana. Oltre a svelare la grande notizia per l’ex modella, spunta anche l’altro rovescio della medaglia.

La conduttrice dovrà rincontrare una sua vecchia conoscenza, ma anche antipatia. Si tratta di Rita Rusic, anche lei ex gieffina nell’edizione del 2020.

“Vi anticipiamo inoltre che un altro personaggio passato di recente nella Casa di Canale 5 (nel 2020) sarà ospite lunedì della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, sempre al tavolo: Rita Rusic” si legge sul portale di gossip.

Rita ed Adriana hanno convissuto nella Casa del Grande Fratello Vip insieme. Durante il reality show se le sono dette di cotte e di crude, ma anche una volta concluso il programma.

“Mi ha sempre annoiato anche nella Casa. Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Mi incuriosiscono le persone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita” rivela Rita durante un’intervista a Le Belve.

La Rusic non trova nemmeno che Adriana sia capace come opinionista e critica l’ex gieffina per il suo comportamento durante la scorsa edizione del GF Vip, mentre la produzione svela il motivo del licenziamento della Volpe dal programma.

“Adriana Volpe? Una opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete” commenta la dama e conclude: “Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente.”

Adriana Volpe può festeggiare per questa nuova opportunità come opinionista, ma trema anche per l’incontro con Rita Rusic. Le due si stanno antipatiche e sicuramente ne vedremo delle belle!