Senza il Grande Fratello Vip 7 e Signorini la stagione autunnale televisiva non sarebbe la stessa. Il conduttore vuole il cast migliore, ma l’ultima perdita gli costa cara.

Alfonso Signorini è tra i conduttori più in voga del momento, ma anche lui riceve dei secchi rifiuti che danneggiano parte del suo duro lavoro. Il cast perfetto per il Grande Fratello Vip 7 è un grosso obiettivo, sia in termini di share che per continuare ad avere il primato di longevità dell’edizione. Insomma, quando accadono eventi come il colpo basso appena ricevuto, non può non impazzire, soprattutto per le ragioni esposte.

Non è un mistero che molti nomi dei vipponi vengano “spoilerati” in anticipo, del resto qualche dettaglio deve venire fuori, altrimenti come potrebbe mai venire la curiosità? Il problema è che tra le chiacchiere, qualcosa è andato storto, e Alfonso Signorini è rimasto con un pugno di mosche in mano!

La ragione della perdita del personaggio è onorabile, ma al quanto inaspettata. Nemmeno il conduttore avrebbe mai immaginato delle ragioni simili, salta fuori la verità inedita.

Grande Fratello Vip 7, Signorini non crede ai suoi occhi!

Come se non bastasse non si tratta dell’unico rifiuto all’ultimo minuto. Non parteciperà al Grande Fratello Vip 7 un’amata star internazionale, rattristendo molto i fan che l’avrebbero voluta nella casa di Cinecittà. Così, tra i no e le motivazioni, l’ultima lascia il conduttore Alfonso Signorini con l’amaro in bocca.

Ormai era tutto pronto per Patrizia Groppelli, ma no, non parteciperà al reality più chiacchierato di sempre. Dopo i provini e le pratiche poste, niente è andato per come sperato, poiché la donna ha dovuto rinunciarvi.

Alcune fonti affermano che la situazione è dovuta da “cause di forza maggiore” che l’hanno portata a confermare il rifiuto. Si dice in giro che sia stato a causa del malore avuto da poco dal padre 94enne dell’opinionista dalla lingua biforcuta che anima salotti come Mattino e Pomeriggio cinque.

Insomma, si tratta di una motivazione che va rispettata, e che lascia senza parole sia il presentatore che l’ha tanto voluta, che i fan che vedono il lei un personaggio caratterino particolare. Nel frattempo anche la passata edizione continua a far discutere, Angelica Benevieri si fa sentire e il suo gesto fa impazzire i fan di Lulù.

Ne vedremo delle belle ancora, in attesa di aggiornamenti restiamo sintonizzati.