Francesca Chillemi incanta Venezia: vestito lungo e trasparente, meravigliosa

Francesca Chillemi incanta alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 sfoggiando un abito lungo e trasparente. L’attrice è assolutamente meravigliosa.

Francesca Chillemi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e incanta tutti con la sua bellezza e i suoi outfit. Dopo essere giunta in Laguna con un pantalone e top nero completando il look con una giacca gialla, l’attrice ha poi sfoggiato due abiti con cui ha lasciato letteralmente senza parole. Due modelli diversi che hanno esaltato allo stesso modo l’ex Miss Italia.

Francesca è arrivata a Venezia con il compagno Stefano Rosso con cui ha avuto la figlia Rania e, davanti all’obiettivo dei fotografi, ha sfoggiato con semplicità ed eleganza la sua innata bellezza con cui, ormai da anni, ha fatto breccia nel cuore degli italiani prima come Miss Italia e poi come una delle attrici più amate in Italia.

Francesca Chillemi: dall’abito lungo trasparente all’abito maculato bianco e nero, a Venezia conquista tutti

Il sorriso non abbandona mai il viso strepitoso di Francesca Chillemi che è assolutamente splendido con o senza trucco. A Venezia, oltre al sorriso, l’attrice ha tirato fuori tutta la sua bellezza, classe ed eleganza catalizzando i flash dei fotografi. Il primo look con cui ha fatto impazzire tutti è quello che vedete qui in basso.

Abito lungo, con dei dettagli trasparenti e l’addome super scolpito lasciato scoperto per la Chillemi che, per la sua prima sera a Venezia, ha scelto di indossare un vestito firmato Marni. I capelli lunghi e scuri presentano una piega morbida e le cadono da un lato. Un look elegantissimo quello della Chillemi che, nel corso dell’estate, ha regalato ai fan anche delle foto mozzafiato in costume.

Il secondo outfit di Venezia, invece, è quello che vedete qui in alto. Abito maculato bianco e nero sempre firmato Marni, occhiali da sole scuri e una giacca nera per la Chillemi che è arrivata a Venezia per presentare “Viola come il mare” la nuova fiction di cui è protagonista con Can Yaman, con lei a Venezia, e che sarà trasmessa da canale 5 dal 30 ottobre.

Sia il primo che il secondo look dell’attrice hanno avuto un successo clamoroso tra i fan. “Bellissima sempre e talentuosa. Il Red carpet è il tuo posto”, “Sei meravigliosa”, “Sei una favola”, “Con questo vestito veramente chic sei sexy ed elegantissima”, sono alcuni dei commenti scritti dai fan sotto le sue foto scattate a Venezia.