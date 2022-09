La Regina Elisabetta ha problemi di salute: ecco la prova

By

Aumentano le voci su possibili problemi di salute della Regina Elisabetta. I media britannici ne sono sicuri. Ecco quale sarebbe la prova

Da oltre un anno circolano diverse voci discordanti sulla salute della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana è stata ricoverata nell’ottobre del 2021 per dei test clinici consigliati dai medici, i quali le hanno proibito di partecipare a diversi incontri ufficiali nel corso dello scorso inverno. Nei mesi successivi, Sua Maestà ha dovuto fare i conti con il Covid-19 ma sembra aver superato abbastanza bene la sua esperienza con il coronavirus.

Nelle ultime ore diversi organi di informazione britannici hanno parlato nuovamente dei problemi di salute della 96enne sovrana. Queste voci stanno diventando sempre più insistenti e pare sia uscito fuori un indizio che confermerebbe le preoccupazioni dei sudditi inglesi. Qual è questo indizio? La situazione è veramente così preoccupante? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai.

“Incontri non pianificati con Carlo” legati alla salute della Regina Elisabetta?

Secondo quanto riportato alcuni giorni fa dal Sun, ultimamente sono aumentate le visite di Carlo nella tenuta estiva di sua madre. Alcuni incontri non erano in programma e questo dettaglio ha fatto scattare l’allarme nel Regno Unito. Tutti gli organi di informazione del paese hanno iniziato a riportare la notizia, sottolineando che gli incontri non previsti potrebbero essere legati alla salute della Regina Elisabetta.

Le visite sono avvenute tutte nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove la monarca sta trascorrendo le vacanze estive e dove solitamente riceve i capi di stato quando si trova in ferie. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Elisabetta II riceverà i suoi ospiti nella tenuta estiva anche per le prossime settimane, rimandando il rientro a Londra di qualche giorno.

Sembra che abbia preso questa decisione dopo aver ascoltato i suoi medici, anche se sappiamo che la Regina Elisabetta non ha mai preso ordini da nessuno e quindi l’ultima parola è stata sicuramente la sua. Il Sun riporta la preoccupazione dei medici personali della sovrana, i quali le avrebbero consigliato di evitare di viaggiare in questo periodo. E poi ci sono quelle strane visite di Carlo.