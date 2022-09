Questi segni zodiacali dovrebbero tentare la fortuna oggi

Oggi la dea bendata premierà questi tre segni zodiacali. Vuoi piazzare una scommessa? È il momento giusto per sfidare la sorte, cosa aspetti?

Esistono delle giornate fortunate? Hai presente quei periodi durante i quali ti va tutto bene? Passi sotto la finestra e il vaso cade un attimo dopo, inizia a piovere quando hai appena messo il piede in casa e non avevi l’ombrello, la tua squadra del cuore vince con un goal all’ultimo secondo o il capo prende una settimana di ferie e tu puoi finalmente rilassarti in ufficio.

Esistono tanti colpi di fortuna e oggi tre segni zodiacali saranno baciati dalla dea bendata. Andrà tutto bene, non c’è nulla che possa fermare chi è nato sotto questi tre segni dello zodiaco. Questa è la giornata adatta per piazzare una scommessa (scommettendo cifre basse e mai esagerate, meglio non sfidare troppo la sorte) o per fare un investimento. E tu, credi che il tuo segno zodiacale sia presente nella classifica dei segni più fortunati di oggi? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai.

I segni zodiacali più fortunati di oggi

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha la testa dura, vuole avere sempre ragione e va dritto per la sua strada, senza ascoltare i consigli degli altri. A volte sbatte contro un muro e torna a casa con le ossa rotte, oggi invece andrà tutto per il verso giusto. Sarà una giornata molto positiva per il segno del Toro, soprattutto dal tardo pomeriggio in poi.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno vissuto diversi momenti critici durante l’estate ma oggi si rifaranno alla grande. Questa sarà la giornata del riscatto, la Vergine si toglierà molte soddisfazioni e anche qualche sassolino dalla scarpa. Forse c’era qualcuno che aveva parlato troppo presto e oggi sarà smentito.

Acquario: il primato appartiene al segno dell’Acquario. Questo giorno sarà semplicemente perfetto per i nati sotto questo segno dello zodiaco. Sin dalle primissime ore del mattino, l’Acquario avrà la sensazione di possedere dei superpoteri, da sfruttare in tutti i contesti nei quali sarà occupato nelle prossime ore. Approfittane, la dea bendata ti girerà presto le spalle.