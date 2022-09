Victoria De Angelis, decolletè al vento e pantaloni che si abbassano: che spettacolo

Victoria De Angelis, selfie bollente in un bagno di Madrid: decolletè al vento, i pantaloni che si abbassano e lo spettacolo è mozzafiato.

Cambia la location, ma non la bellezza mozzafiato di Victoria De Angelis che, in un bagno di Madrid, con un outfit particolare, scatta un selfie assolutamente bollente regalandolo, poi, ai suoi fan che aspettando sempre con ansia il ritorno sui social della bassista dei Maneskin. L’occasione per staccare il nuovo e spettacolare selfie è arrivato in occasione della partecipazione dei Maneskin ad un festival in Spagna dove hanno dato spettacolo trascinando una folla immensa presente tutta per loro.

Victoria, prima di scatenarsi sul palco, ha scattato una foto ricordo del look sfoggiato a Madrid facendo impazzire i fan che, di fronte alla sua bellezza, sono rimasti letteralmente senza parole.

Victoria De Angelis: selfie in bagno a Madrid, stelle sul decolletè e slip in vista

Con gli occhiali da sole che le coprono gli splendidi occhi azzurri, i capelli biondi che le cadono sugli occhi, un top bianco che, però, le lascia totalmente scoperto il decolletè con delle stelle che le coprono i capezzoli e un pantalone a vita bassa da cui si intravede l’elastico dello slip, Victoria De Angelis infiamma Madrid e i social.

Un look che la bassista dei Maneskin ha sfoggiato anche sul palco per la gioia di tutti i fan spagnoli che hanno potuto ammirarla suonare da vicino quando, nel corso del concerto, è scesa dal palco per andare tra il pubblico. Il look di Victoria ha entusiasmato tutti e, lo stesso outfit, ma nella versione maschile, è stato sfoggiato da Damiano.

Sempre più bella, sensuale e sicura di sè, Victoria ha scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno applaudito la bassista sotto il palco e sui social. La De Angelis è ormai diventata un’icona non solo per coloro che amano la musica e seguono i Maneskin, ma anche per tutti i giovani che cercano la propria strada senza rinunciare alla propria libertà d’espressione.

Giovanissima, infatti, Victoria non solo ha creduto nel sogno “Maneskin” trascinando con è anche Damiano, Ethan e Thomas con cui, oggi, forma una vera famiglia, ma non rinuncia mai a mostrarsi in tutta la sua libertà sia sul palco dove sfoggia outfit particolari e make up che esaltano la sua bellezza sia fuori dal palco con outfit più casual e un viso acqua e sapone.