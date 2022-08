Victoria De Angelis, in vacanza con gli amici, infiamma la Puglia: bellezza mozzafiato senza reggiseno e tatuaggi proibiti per la bassista dei Maneskin.

Puglia in fiamme per la bellezza di Victoria De Angelis che ha scelto il Salento per trascorrere qualche giorno di vacanza con gli amici di sempre. Spensierata, libera, serena e felice, la bassista dei Maneskin, tra una giornata al mare, una serata fuori e un giorno trascorso nella villa tra bagni in piscina e tatuaggi proibiti, conquista la Puglia e infiamma il web.

Sempre bellissima, con un look totalmente acqua e sapone, Victoria si gode qualche giorno di totale libertà senza pensare ai suoi impegni. L’ultimo anno è stato davvero intenso per Victoria, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi e, così, prima di volare in Giappone, i quattro ragazzi si sono concessi una vacanza.

Victoria De Angelis conquista la Puglia: l’angelo biondo dei Maneskin manda in tilt il web con la sua bellezza

Con la sorella e gli amici di sempre, dopo aver trascorso qualche giorno a Copenaghen per rivedere i suoi parenti danesi, Victoria De Angelis ha scelto la Puglia per rilassarsi, godersi qualche giorno di mare e divertirsi prima di partire per il Giappone con i Maneskin. In Salento, così, si è divertita come una normale ragazza di 22 anni mettendo da parte il successo mondiale conquistato nell’ultimo anno.

Sul proprio profilo Instagram, Victoria ha così condiviso alcune foto scattate durante la vacanza pugliese infiammando il web. Oltre a mostrarsi solo con uno slip come è solita fare quando va al mare, Victoria, insieme agli amici, si è divertita a decorare il proprio corpo con tatuaggi proibiti come vedete nella foto qui in alto, ma finti.

Un gioco tra ragazzi che ha divertito anche i suoi fan, felici di vederla spensierata nella sua quotidianità. La Puglia è stata scelta anche da Damiano David che ha trascorso le vacanze con la fidanzata Giorgia Soleri. Vacanze con le rispettive fidanzate anche per Thomas Raggi che ha scelto Ibiza ed Ethan Torchio che, invece, ha preferito il Costa Rica. Dopo le vacanze, per i Maneskin è poi arrivato il momento di tornare sul palco.