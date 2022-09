Victoria De Angelis, bellissima e libera, mostra il decolletè sul palco. Sui social condivide le foto dell’esibizione dei Maneskin e un commento fa impazzire tutti.

Victoria De Angelis non rinuncia a mostrarsi in tutta la sua bellezza sul palco difendendo la libertà di indossare qualunque outfit. E così, sul palco degli Mtv Video Music Awards 2022 dove i Maneskin hanno vinto il premio per il miglior video alternativo con “I wanna be your slave”, in un outfit dai toni scuri e rigorosamente firmato Gucci, la casa di moda che veste i Maneskin da diverso tempo, ha lasciato scoperto una parte del decolletè coprendo il tutto con un copricapezzolo.

Sotto le foto pubblicate dalla bassista dei Maneskin, com’era prevedibile, sono arrivati migliaia di commenti. A scatenare, tuttavia, il delirio sul web è stato soprattutto il commento di un vero rocker.

Victoria De Angelis conquista tutti: i Red Hot Chili Peppers pazzi di lei

Victoria De Angelis è l’emblema della donna giovane, bellissima, talentuosa, fiera ed orgogliosa della propria femminilità che sfoggia con disinvoltura anche in mondo visione come ha fatto sul palco degli Mtv Video Music Awards 2022 dove, a causa dei movimenti con il basso, è rimasta con il decolletè in mostra. Una performance che, anche a causa del look di Damiano David con cui è stata immortalata in una posa particolare, è stata in parte censurata dalla televisione americana.

Victoria, tuttavia, sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcune foto dei momenti magici vissuti durante l’evento e condivisi con gli amici Damiano, Ethan e Thomas e, tra i tanti commenti, ha scatenato l’entusiasmo dei fan dei Maneskin il commento di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers che, sotto le foto, ha lasciato un cuore rosso e il simbolo del rock.

I Red Hot Chili Peppers hanno conosciuto i Maneskin proprio durante gli Mtv Video Music Awards 2022 e, in quell’occasione, lo storico gruppo ha esaltato il talento della De Angelis che è stata consacrata da uno dei gruppi rock più famosi al mondo. I complimenti ricevuti da Victoria dai Red Hot Chili Peppers hanno così scatenato l’entusiasmo dei fan dei Maneskin.