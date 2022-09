By

Puntate, concorrenti e giudici: cambia tutto a Bake Off Italia 2022

Bake Off Italia è il programma di pasticceria più seguito in Italia. Il format è di produzione di Real Time e da ben dieci anni tiene incollati milioni di telespettatori allo schermo.

Il programma sta per iniziare: proprio stasera si accenderanno gli animi in questa “dolce” competizione.

Ma vediamo insieme quali sono le novità di Bake Off Italia e se veramente cambia tutto

Puntate, concorrenti e giudici: cambia tutto a Bake Off Italia 2022

Oggi 2 settembre 2022 avrà inizio la decima edizione di Bake Off Italia. Il programma va in onda in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre (Real Time) ed è possibile rivedere le puntate sulla piattaforma Discovery+.

Sempre allo stesso orario, sarà possibile vedere la dolce gara anche sul canale 9.

Anche questo anno, la gara di pasticceria più seguita d’Italia si svolgerà nella bellissima Villa Borromeo di Arcore. Una location magnetica che fa da cornice ad una competizione molto accesa.

Benedetta Parodi, dopo il suo cambiamento, con il suo motto “3, 2, 1, Dolci in forno!” è pronta a condurre il programma come fa dalla prima puntata in assoluto del programma. Al suo fianco dal medesimo lasso di tempo troviamo il mago del cioccolato e famigerato giudice, Ernst Knam.

Insieme a lui troviamo Damiano Carrara che è spuntato tra i giudici della gara dalla sesta edizione, ma ha subito conquistato i cuori di molte telespettatrici.

Ma ecco un nuovo ingresso nella giuria! Si tratta del Pastry Chef Tommaso Foglia, nato nel 1990 in provincia di Napoli. Il ragazzo prenderà il posto di Cleila D’Onofrio, volto storico dello show.

Non temete, però. La giudice continuerà ad apparire nel programma non in carne ed ossa, ma attraverso la sua voce. Infatti, Cleila dovrebbe fare da voce narrante della gara ed approfondire molte curiosità in merito alle storiche tradizioni che si nascondono dietro ad ogni ricetta di pasticceria.

Il cast è formato e i 16 concorrenti sono pronti per sfidarsi in ogni tipo di prova. Il range di età va dai 19 ai 61 anni e vengono tutti da posti più disparati d’Italia, mentre la vincitrice de programma realizza il suo sogno.

I forni sono accesi, ma anche gli animi dei futuri pasticceri. Alcune cose sono cambiate, mentre altre sono rimaste le stesse a Bake Off Italia 2022. Che la gara abbia inizio!