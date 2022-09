Belen Rodriguez irresistibile: reggiseno bianco e decolletè esplosivo, un sogno

Belen Rodriguez, spettacolo da togliere il fiato: al naturale, con il viso imbronciato e un reggiseno bianco, è un sogno ad occhi aperti.

Belen Rodriguez è un sogno ad occhi aperti. La showgirl argentina incanta indossando un semplice reggiseno bianco e mostrandosi in tutto il suo splendore, senza trucco e senza filtri. Un’immagine elegante e raffinata quella di Belen che non delude mai i suoi fan che la trovano ancora più bella da quando è tornata nuovamente tra le braccia di Stefano De Martino.

Belen che è tornata a condividere molto di sè sui social, tra le storie del suo profilo Instagram, ha così condiviso una foto scattata nella riservatezza della sua casa mandando in tilt il web che, di fronte a tanta bellezza, si è lasciato andare ad una marea di complimenti.

Belen Rodriguez da infarto: spettacolo unico in reggiseno bianco

Con un piccolo broncio, il viso acqua e sapone e un solo reggiseno bianco, Belen fa impazzire i suoi milioni di followers, felici di vederla nuovamente serena, felice e innamorata. Sono passati anni da quando una giovane Belen conquistava il pubblico di Raidue partecipando all’Isola dei Famosi dove sfoggiò non solo il carattere forte e deciso, ma anche una bellezza che è diventata sempre più evidente.

E’ passato tanto tempo da allora ed oggi Belen è una mamma innamorata dei figli Santiago e Luna Marì, ma è anche una donna bellissima, sensuale ed orgogliosa della propria femminilità che sfoggia sia quando posa per i fotografi che quando regala semplici selfie ai fan.

Con l’aria stanca, probabilmente per la giornata intensa trascorsa tra impegni lavorativi e la vita da mamma con Santiago che è già tornato a scuola accompagnato proprio da lei, Belen, nella foto che vedete qui in alto, si rilassa a letto regalando uno spettacolo imperdibile.

Il reggiseno indossato esalta il decolletè della showgirl che non teme affatto il tempo che passa. La showgirl, dotata di una bellezza straordinaria che le è stata donata e che conserva allenandosi e seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata, incanta sempre tutti e anche chi non è suo fan non può non inchinarsi di fronte al suo fascino.

Fascino a cui lo stesso Stefano De Martino che ha ricevuto un’amara sorpresa dalla Rai, non è riuscito a resistere tornando nuovamente con lei e formando nuovamente una felice serena e felice con Santiago e la piccola Luna Marì, nata dall’amore finito tra la showgirl e Antonino Spinalbese, tornato single dopo la fine della storia con Giulia Tordini e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 7.