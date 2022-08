Mentre Stefano De Martino si gode la vacanza con Belen, la RAI gli tira un brutto colpo: è finita

Stefano De Martino ha ricevuto una terribile sorpresa durante il corso della sua vacanza con Belen Rodriguez. Adesso è davvero finita.

Stefano De Martino si stava godendo le vacanze estive in compagnia della sua famiglia, in quanto per la prima volta dopo diverso tempo era tornato tutto come alle origini e al suo fianco non c’è soltanto Santiago, il suo primogenito, ma anche la moglie Belen Rodriguez.

Tutto sembrava proseguire liscio come l’olio fin quando non è arrivata una brutta notizia dalla Rai che ha cambiato i piani del bel conduttore partenopea che sperava di poter fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani con il nuovo progetto tanto sperato ed annunciato ma invece non sarà così.

La Rai ha tirato un brutto colpo a Stefano De Martino che ha visto le sue vacanze rovinarsi a causa di questo terribile imprevisto.

La Rai blocca Stefano De Martino: vacanze rovinate per il marito di Belen

Stefano De Martino, che durante le scorse settimane ha dovuto fare i conti con il suo incubo più grande, sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo programma, Sing Sing Sing che riprendeva un noto format americano in cui due squadre composte da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sfidano in challange musicale e non solo.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la Rai avrebbe cambiato idea cancellando il lancio del programma, almeno per il momento, a causa della concorrenza spietata che c’era dalla concorrenza mettendo il tutto in panchina.

Le cose però non sono di certo cambiate del tutto in quanto sempre l’azienda pubblica ha deciso di stravolgere ancora una volta il piano editoriale e questa volta di anticipare la messa in onda di Stasera tutto è possibile, che vede sempre De Martino al timone del programma nel ruolo di conduttore dello show, che ha già avuto un ottimo riscontro in passato.

Le vacanze di Stefano De Martino sono rovinate, ma il marito di Belen può sempre consolarsi al fianco di sua moglie e di suo figlio perché in fondo il suo ritorno in tv non è perduto ma soltanto rimandato.