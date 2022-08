Ancora guai per Harry e Meghan, infastiditi da un ospite… insolito!

Non finiscono mai i guai per Harry e Meghan Markle. Questa volta i Duchi di Sussex hanno vissuto un’esperienza particolarmente curiosa

Harry e Meghan continuano ad attirare le attenzioni dei media di tutto il mondo. Questa coppia ha la capacità di finire sulle prime pagine di tutti i giornali anche quando è a casa. Basta una dichiarazione, un post sui social o una parola leggermente esagerata durante un discorso per scatenare radio, televisioni, siti web e giornali, soprattutto in Gran Bretagna. Sembra che il loro destino sia quello di avere le luci dei riflettori perennemente puntate addosso.

Nelle ultime ore, i Sussex hanno nuovamente rubato la scena agli altri membri della Royal Family britannica. Nonostante il periodo dedicato alle ferie estive, diverse trasmissioni radiofoniche e televisive inglesi stanno dedicando molto spazio a questa coppia a causa di un episodio molto curioso. Scopriamo insieme cosa hanno combinato questa volta Harry e Meghan e perché se ne sta parlando anche negli Stati Uniti d’America.

Harry e Meghan, guai con un intruso molto particolare

Negli ultimi mesi, Harry e Meghan hanno costretto le forze del mondo californiane a recarsi numerose volte presso la loro abitazione di Montecito. I Sussex vivono in California da oltre due anni e mezzo ed hanno vissuto l’ennesima disavventura, questa volta molto curiosa. Dopo aver fatto discutere a causa di un episodio piuttosto ambiguo, i Duchi di Sussex hanno dovuto difendersi da uno strano intruso.

Dal mese di maggio ad oggi, l’allarme della villa dei Sussex è scattato almeno cinque volte. La polizia ha sempre risposto immediatamente alle chiamate, anche quando la coppia era in Gran Bretagna in occasione del Giubileo di Platino. In un primo momento, le forze dell’ordine locali pensavano a dei ripetuti tentativi da parte dei ladri di forzare il sistema di sicurezza della villa ma non avrebbero mai potuto immaginare quale fosse la verità.

Secondi le ultime ricostruzioni, un leone di montagna sarebbe stato attirato dai polli di allevamento presenti nella tenuta di Harry e Meghan, facendo scattare ripetutamente l’allarme. L’allevamento dei polli è una delle principali passioni del piccolo Archie, da sempre amante della natura. I Sussex dovranno restare chiusi in casa e non potranno uscire finché l’animale non sarà catturato.