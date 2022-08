Ecco i segni zodiacali più fortunati di oggi: la classifica

Questi tre segni zodiacali vivranno una giornata molto fortunata. Tutto andrà per il verso giusto e sarà importante cavalcare l’onda

Oggi è 24 agosto, San Bartolomeo, e per milioni di persone potrebbe essere una giornata normalissima. C’è chi si sta ancora godendo le ferie, chi invece è tornato al lavoro, chi passerà questa giornata infrasettimanale in famiglia e chi ha in programma di andare a pranzo fuori. Ognuno proverà a godersi al meglio questo giorno, all’apparenza come tutti gli altri, ma non sarà così.

Alcune persone vivranno una giornata indimenticabile, saranno protetti dalla buona sorte e gli andrà tutto bene. C’è chi passerà sotto la finestra esattamente un secondo dopo la caduta del vaso, chi vincerà una scommessa, chi riceverà una bella notizia. Insomma, per questi tre segni zodiacali oggi sarà una giornata fortunata. Ecco quali sono i segni protetti dalla dea bendata, pensi di trovarti sul podio?

I tre segni zodiacali più fortunati di oggi

Sagittario: il terzo segno in classifica è il Sagittario. Chi è nato sotto questo segno zodiacale è stato più volte baciato dalla dea bendata in questo periodo. Questa estate è stata sin da subito molto positiva per il Sagittario, che ha prenotato le vacanze perfette e ha conosciuto nuove persone. Oggi sarà il giorno in cui riuscirà a trasformare in un rapporto serio una di queste conoscenze estive.

Vergine: un altro segno particolarmente fortunato nella giornata di oggi è quello della Vergine. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha deciso di non tradire il proprio partner questa estate, perché sta vivendo una relazione intensa e felice. Questa decisione spingerà il partner a ricambiare e oggi potrebbe arrivare una piacevole sorpresa. Sarà una bella giornata, da godere fino alla fine in compagnia della persona amata.

Ariete: il segno zodiacale più fortunato di oggi è l’Ariete. Questo segno potrebbe trovare una banconota a terra o potrebbe ricevere una importante proposta di lavoro. Di sicuro, l’Ariete andrà a dormire più felice di quanto non lo fosse questa mattina, quando si è svegliato. Sarà una giornata intensa, felice e piena di enormi soddisfazioni. La fortuna è fuori la porta, falla entrare!