La star internazionale litiga furiosamente a Venezia: verso la rottura?

By

La star internazionale, in soggiorno per relax a Venezia è stata protagonista di un litigio furibondo con il fidanzato. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

La nota star inglese, nota ai più per il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter, di Belle nel film Disney “La Bella e La Bestia” e di Piccole Donne è stata sorpresa dai paparazzi in un’animata discussione insieme al fidanzato a Venezia.

Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando di Emma Watson. La star sta trascorrendo alcuni giorni di beata vacanza nella nostra penisola italiana insieme al fidanzato Leo Robinton.

Seppur la Hermione Granger di Harry Potter si fosse a lungo professata felicemente single, circa un anno fa è giunta la notizia di essere in una relazione stabile e seria con Leo, un uomo d’affari californiano di 30 anni.

La privacy per loro sembra essere una vera priorità. Nei profili social dell’attrice non è mai stata pubblicata una foto insieme al fidanzato, anzi addirittura sembra che lui abbia cancellato tutti i suoi social per evitare che qualcuno potesse usurpare della sua privacy.

Eppure, dato il soggiorno veneziano della coppia sono venuti allo scoperto qualche retroscena sulla loro relazione e anche qualche litigio.

Emma Watson e il fidanzato Leo, litigano furiosamente in Italia

Seppur sia difficile trovare foto che li ritraggano insieme, Emma e Leo sono una coppia affiatata che ama condividere momenti insieme e fare viaggi in giro per l’Europa e il mondo.

Secondo alcune notizie che girano per il web, la coppia sarebbe impegnata in una mini vacanza a Venezia e starebbero soggiornando al San Felice Hotel di Venezia che, stando alle indiscrezioni, si sarebbe rivelato sede di una lite piuttosto accesa tra i due.

I due, durante uno dei giorni di beatitudine e di relax trascorsa in piscina avrebbero litigato talmente furiosamente da costringere la giovane attrice ad andare via rapidamente e lasciare tutti i suoi effetti personali in piscina.

Seppur non esistono scatti che immortalano il momento, il fatto ha giustamente suscitato scalpore e clamore, soprattutto perché la coppia ha sempre tenuto il massimo riservo sulla propria vita privata.