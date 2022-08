Lei vuota il sacco sull’ex tentatore di Temptation Island: “Mettetevi l’anima in pace“

Quest’anno nessun tentatore ha stuzzicato il nostro appetito. La produzione di Temptation Island ha deciso di chiudere i battenti e le coppie in crisi hanno dovuto trovare un’altra soluzione per ritrovare il loro amore.

Nonostante il programma non esista più, alcune coppie uscite dalle scorse edizione del format stanno ancora insieme o hanno vissuto dei periodi burrascosi. Oggi parleremo proprio di una di queste che ha finalmente trovato il coraggio di vuotare il sacco.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Manuela Carriero vuota il sacco su Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island: “Mettetevi l’anima in pace“

Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono conosciuti all’interno di Temptation Island. La ragazza arriva in Sardegna da fidanzata, ma dopo vari Pinnettu e dopo aver capito che non merita un amore fatto di tradimenti e di bugie, si innamora del tentatore Luciano.

I due stanno insieme ormai da un anno, ma il loro rapporto è stato fatto da alti e bassi. Solo qualche mese fa, la coppia si era mollata per un periodo e i fan ne hanno sofferto molto, mentre spunta l’incubo per Lui.

Manuela e Luciano, però, sono tornati insieme e la ragazza racconta tutto quello che è accaduto. La Carriero vuota il sacco sul suo profilo Instagram.

“Non siamo riusciti a stare molto distaccati. Entrambi sentivamo una forte mancanza e stavamo molto male” spiega Manuela e continua: “Abbiamo avuto prima un forte chiarimento per telefono. Poi mi ha raggiunta in Puglia. La cosa bella di noi è che riusciamo a mettere da parte l’orgoglio, chiedere scusa e abbracciarci più forti di prima“.

La ragazza si sente molto simile a Luciano. I due hanno fiducia l’uno dell’altra e soprattutto hanno moltissima complicità. Loro due, oltre ad essere amanti, sono anche amici e tra di loro non ci sono segreti.

“E’ una persona con un cuore grande, molto dolce e comprensivo. Non mi ha mai fatto mancare amore e attenzioni. In molte situazioni ha messo al primo posto me anziché lui” si confida Manuela.

La Carriero coglie l’occasione per mettere a tacere tutte le malelingue, mentre l’ex protagonista esce allo scoperto con Lei. Dopo la loro rottura, molti hanno cercato di svalutare la relazione con il tentatore di Temptation Island.

“L’invidia, l’inferiorità, la cattiveria, il rimpianto sono una bruttissima bestia. Mi fa tanto piacere che resto sempre il vostro argomento preferito. Da qui si evince quanto vi brucia” scrive innervosita Manuela e conclude: “La gente serena non parla di altre persone. Mettetevi l’anima in pace!“.

Tutto bene quel che finisce bene. Manuela Carriero vuota il sacco una volta per tutte e rivela che la sua storia d’amore con l’ex tentatore di Temptation Island adesso va alla grande