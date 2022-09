La reazione di Aurora Ramazzotti dopo le voci sulla presunta gravidanza: la ragazza non si nasconde più

Aurora Ramazzotti è una conduttrice, nonché figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La ragazza è in mezzo ad un vortice mediatico da qualche giorno.

Il settimanale Chi ha rivelato che Aurora è in dolce attesa, ma ancora la conduttrice non ha ancora confermato né smentito la notizia.

E’ proprio nelle ultima ore che la Ramazzotti risponde alle voci sulla sua presunta gravidanza.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

La reazione di Aurora Ramazzotti dopo le voci sulla presunta gravidanza

Aurora Ramazzotti è fidanzata da ben cinque anni con il business analyst Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti al tempo del liceo e non si sono mai più lasciati.

Adesso convivono insieme a Milano a seguito della pandemia mondiale.

Dopo essersi mostrata in modo bollente, Aurora non ha un momento di pace. Il settimanale Chi ha lanciato la bomba: sembra che la Ramazzotti sia in dolce attesa.

I fan sono in visibilio e vogliono sapere al più presto se questa è la verità o una fake news.

A rispondere, dopo qualche giorno, ci pensa proprio la nostra conduttrice e si espone in merito alla presunta gravidanza.

Pubblica uno scatto fotografico sul suo profilo Instagram e si può leggere: “Ci vuole calma“.

La storia lascia ancora più dubbi. Bisogna attendere per scoprire che Aurora è incinta o bisogna pazientare il fatto che la coppia abbia voglia di costruire una famiglia?

Si sa che nei primi tre mesi di gravidanza è consigliato non rivelare al mondo intero di essere in dolce attesa, perché le prime settimane sono le più critiche.

Il rischio di perdere il bambino è alto e magari la figlia di Eros Ramazzotti ha preferito non rispondere, ma lasciar intendere che qualcosa sta per cambiare.

In tutto ciò, né il padre di Aurora, né Michelle Hunziker hanno risposto a questa clamorosa indiscrezione.

La foto di qualche giorno fa della conduttrice lasciava intravedere un pancino sospetto, ma Tommaso Zorzi, di nuovo ai ferri corti con la Ramazzotti, ha smentito le parole del settimanale Chi. Che lui non ne sappia nulla o ci vuole depistare?

Il dubbio rimane nonostante la risposta di Aurora Ramazzotti. La conduttrice ha appena iniziato una nuova avventura o è solo una presunta gravidanza e niente più? Non ci resta che continuare a seguirla sui social