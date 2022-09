Matilde Brandi, Flora Canto, Fabiola Sciabbarrasi e Cecilia Capriotti: trionfo di bellezza

Matilde Brandi, Flora Canto, Fabiola Sciabbarrasi e Cecilia Capriotti mandano in tilt il web: in spiaggia, in bikini o in shorts, sono un vero spettacolo.

Quattro donne, quattro amiche e quattro mamma che, in spiaggia, lasciano senza fiato chiunque le guardi. Sono Matilde Brandi, Flora Canto, Fabiola Sciabbarrasi e Cecilia Capriotti che hanno regalato una delle ultime emozioni dell’estate 2022 ai fan facendosi immortalare insieme in bikini o con un semplice short mandando letteralmente in delirio il web.

Con un’età compresa tra i 39 e i 54 anni, Matilde Brandi, Flora Canto, Fabiola Sciabbarrasi e Cecilia Capriotti incantano il popolo del web con i loro corpi mozzafiato e una bellezza fuori dal comune.

Matilde Brandi, Flora Canto, Fabiola Sciabbarrasi e Cecilia Capriotti: bikini mozzafiato, lo spettacolo è imperdibile

“Metti quattro amiche al bar”, scrive Matilde Brandi. “Siete stupende amiche mie. Eccoci al naturale”, aggiunge ancora l’ex ballerina e showgirl che sottolinea come, nella foto, tutte e quattro siano totalmente al naturale, senza filtri e senza trucco in tutto il loro splendore.

Difficile restare indifferenti di fronte a tanta bellezza. Matilde, Fabiola, Cecilia e Flora incantano e dimostrano di non sentire affatto il tempo che passa. Matilde Brandi, classe 1969, mamma delle gemelle Aurora e Sofia, sfoggia un fisico mozzafiato esaltato da un bikini rosso fuoco che esalta le gambe snelle e toniche, frutto di anni di danza, addome scolpito e decolletè florido.

Bikini mozzafiato anche per Fabiola Sciabbarrasi. Classe 1968 per la moglie di Pino Daniele. Ex modella, mamma di Sara, migliore amica di Aurora Ramazzotti che sarebbe in dolce attesa, Sofia e Francesco, sfoggia un corpo perfetto esattamente come quello con cui, da giovanissima, conquistò il pubblico e il cuore del grandissimo cantautore napoletano.

Classe 1976 per Cecilia Capriotti, mamma di Maria Isabelle. Anche per lei un bikini che esalta le sue curve e lascia assolutamente senza fiato tutti i suoi fan. Infine, classe 1983 per Flora Canto, fresca sposa dopo il matrimonio con lo storico compagno Enrico Brignano e mamma di Martina e Niccolò. L’attrice, contrariamente alle amiche, non indossa un bikini, ma una canotta e quella che sembrerebbe una minigonna. La posa, tuttavia, mette in evidenza le gambe perfette della Canto come sottolineano i fan che s’inchinano di fronte alla bellezza delle quattro donne.

“Favolose”, scrive una fan. “Ciaone alle ventenni. Siete bellissime”, aggiunge un’altra. E ancora: “Quanta bellezza in una foto. Siete meravigliose”, “Poker di regine”, “Siete un paradiso di bellezza infinita”.