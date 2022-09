Giulia De Lellis, tutina total black super aderente: lo spettacolo è bollente

Giulia De Lellis in versione Eva Kant: con una tuta total black e super aderente, l’influencer infiamma il web con le forme mozzafiato.

Giulia De Lellis più bella che mai. Basta una tuta aderente total black, degli occhiali da sole, un sorriso radioso e il gioco è fatto. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra così in una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram mostrando la sua bellezza e radiosità.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante con cui ha poi avuto un’importante e lunga storia d’amore, Giulia è diventata una delle influencer più amate e seguite su Instagram e i migliaia di commenti sotto le foto in cui si mostra in versione Eva Kant ne sono la prova.

Giulia De Lellis, la tuta aderente fa impazzire tutti: “Catwoman, settembre di fuoco”

Pelle ancora abbronzata grazie alla tintarella che si è concessa durante le vacanze, capelli sciolti che le cadono sulle spalle, decolletè in mostra grazie alla scollatura della tuta super aderente che esalta le gambe snelle e toniche e il fondoschiena perfetto. Una posa spettacolare per Giulia De Lellis che, in versione Catwoman, sta facendo impazzire tutti.

C’è chi ha immediatamente notato la somiglianza con Catwoman e chi sottolinea come il look di Giulia abbia contribuito a rendere infuocato l’inizio di settembre. Sempre in splendida forma e assolutamente bellissima, la De Lellis sa come conquistare i fan, sia quelli che l’hanno seguita sin dal suo esordio come corteggiatrici che quelli che si sono aggiunti strada facendo.

Nel corso dell’estate, inoltre, come testimonial dei bikini Tezenis, la De Lellis ha spesso regalato le sue foto in costume facendo impazzire il mondo dei social. Tra le foto che hanno avuto più successo c’è sicuramente quella che vedete qui in basso in cui Giulia sfoggia un bikini rosso-arancio che evidenza il decolletè, ma anche il fondoschiena per un risultato davvero esplosivo.

In bikini, con una tuta aderente, ma anche con un semplice vestitino o un jeans, la De Lellis non delude mai. Dopo essersi allontanata dalla tv per dedicarsi totalmente al lavoro di influencer, Giulia detta tendenze nella moda e nel make up incantando tutti con la sua bellezza che diventa sempre più evidente nella sua semplicità e il fortunato è sicuramente il fidanzato Carlo Beretta con cui sogna di formare una famiglia.