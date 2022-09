Sei nato sotto uno di questi segni zodiacali? Guai in vista per te

Se sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali, sappi che il mese di settembre potrebbe essere terribile per te. Accadrà di tutto

Ormai ci siamo, settembre è arrivato e ha spazzato via il relax della vacanza. Non è più tempo di spiagge, ombrelloni, mare e lunghe dormite pomeridiane. Il mese di settembre offrirà ancora un po’ di svago soltanto ad alcuni fortunati, tutti gli altri stanno già facendo i conti con la routine di tutti i giorni. Purtroppo non tutti vivranno un mese di settembre indimenticabile. Anzi, alcuni non vedranno l’ora di mettere questo periodo alle spalle quanto prima!

Il mese di settembre non sarà molto fortunato per tre segni dello zodiaco. Chi ha la sfortuna di appartenere ad uno di questi tre segni vivrà una serie infinita di disavventure, in qualsiasi contesto: lavorativo, personale e sentimentale. Purtroppo resterà molto poco da salvare dalle prossime settimane, poi le cose inizieranno ad andare un po’ meglio. Ecco la classifica dei segni zodiacali più sfortunati a settembre.

I segni zodiacali sfortunati a settembre

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. A differenza di coloro che vivranno un mese di settembre perfetto, il Toro dovrà fare i conti con diversi problemi lavorativi. Qualcosa andrà storto e sarà fondamentale rimediare il prima possibile, altrimenti potrebbero esserci ripercussioni importanti. Questo segno ha la testa dura, riuscirà a superare questo periodo difficile grazie al suo orgoglio ma dovrà fare attenzione agli alleati da scegliere.

Leone: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte, a volte pure troppo! Alcune discussioni nate in estate continueranno anche nel mese di settembre, minando i rapporti sentimentali e anche qualche amicizia importante. Sarà necessario avere la lucidità di ammettere i propri errori per andare avanti e aggiustare le cose.

Capricorno: il segno più sfortunato del mese di settembre è il Capricorno. Purtroppo, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha preso delle decisioni sbagliate negli ultimi mesi o ha rimandato troppo alcuni problemi da risolvere. Il conto è stato presentato tutto insieme ed è salatissimo. Per fortuna, questo periodo buio durerà poco ma non sarà facile tenere botta e uscire dal mese di settembre senza ripercussioni.