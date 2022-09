Ora è ufficiale: i duchi cambiano casa. La notizia ha sconvolto l’Inghilterra

La notizia ha sorpreso tutti in Gran Bretagna e c’è chi ancora non ci crede: i duchi hanno deciso di cambiare casa, adesso è ufficiale

Di solito, quando una decisione viene presa e diventa ufficiale, non si torna più indietro. In realtà non è sempre così, questo discorso non può essere applicato a tutte le dinamiche della vita. Può capitare che una decisione venga cambiata a causa di un ripensamento. I motivi che possono spingere qualcuno a cambiare idea sono davvero tanti, a volte subentra anche un po’ di paura.

È questo che ha spinto i duchi a cambiare casa? La decisione è stata presa da poco ed ha sorpreso i media britannici. I tabloid inglesi, infatti, da tempo parlavano di soluzioni diverse ma adesso dovranno fare un passo indietro perché la decisione è ufficiale e definitiva: il trasferimento avverrà entro pochissimi giorni. Chi ha deciso di trasferirsi? Come la prenderà il popolo inglese? Tra poco proveremo a fornire tutte le risposte a queste domande.

William e Kate cambiano casa, adesso è ufficiale

Nelle ultime settimane abbiamo letto diverse speculazioni sull’argomento ma adesso non c’è più alcun dubbio: William e Kate lasceranno Kensington Palace per trasferirsi a Windsor, nel Berkshire. I Duchi di Cambridge hanno deciso di trasferirsi presso l’Adelaide Cottage, un edificio che risale addirittura al 1800. Questa residenza si trova in prossimità delle proprietà di Carole e Michael Middleton ma è soprattutto vicina al Castello di Windsor, dove vive la Regina Elisabetta.

La decisione di allontanarsi dal centro di Londra potrebbe avere due motivazioni: il primo motivo sarebbe la vicinanza alla Regina Elisabetta, la quale avrebbe sempre più bisogno del supporto dei suoi parenti più stretti. Il secondo motivo sarebbe legato all’istruzione di George, che tra poco dovrà frequentare la Lambrook School, un istituto che costa circa ventimila sterline ogni anno.

La vicinanza tra la nuova residenza dei Cambridge e la scuola che i loro figli frequenteranno potrebbe aver spinto la coppia a trasferirsi. Sembra che i tre figli abbiano preso bene questa decisione, così come gli altri parenti, felici di vedere William e Kate più vicini ad Elisabetta II nei prossimi anni. Si chiude, quindi, una telenovela che andava avanti da un anno.