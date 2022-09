Amici, l’ex concorrente con le spalle al muro rivela: “Non lo puoi controllare!”

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi con le spalle al muro è stato costretto ad ammettere tutta la verità. Ormai non ha scampo!

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi dopo la fine del suo percorso nella scuola più famosa d’Italia si è trovato al centro del gossip. Il motivo?

Lui ha sempre dichiarato di essere single, nonostante qualcuno avesse attirato le sue attenzioni, ma ad un certo punto è stato beccato in più di un’occasione in dolce compagnia e il tutto non è sfuggito agli utenti della rete in particolar modo perché lei fino a poco tempo fa era legata ad un altro allievo della scuola.

Intervistato dai microfoni di Lorella Cuccarini, Nunzio Stancampiano ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Cosmary rivelando come stanno davvero le cose tra loro dopo la fine di Amici di Maria De Filippi.

Nunzio di Amici rompe il silenzio e svela tutta la verità su Cosmary

Nunzio di Amici, dove la famiglia si è allargata con l’arrivo di Romeo, durante il corso della recente intervista rilasciata ai microfoni di Lorella Cuccarini ha ammesso di essere sempre stato un po’ scettico nei confronti dell’amore ma il loro rapporto è sfuggito di mano ad entrambi e arrivati ad un certo punto non hanno potuto fare più finta di nulla.

“Ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo“ ha esordito, rivelando che questo sentimento lo fa stare bene ma al tempo stesso lo spaventa. “Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero“ ha poi proseguito Nunzio su Cosmary.

“E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa” ha poi concluso parlando per la prima volta della sua relazione con l’ex concorrente di Amici che prima di legarsi a lui aveva intrapreso una storia con il cantante Alex. Storia che è terminata poco dopo la fine del programma anche se i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi almeno per il momento restano ancora un mistero, ma lei insieme al ballerino sembrerebbe essere più felice che mai.