Grande Fratello Vip 7, è ufficiale: dopo il dramma vissuto, nella casa di Cinecittà arriva proprio lei. E’ la seconda concorrente ufficiale.

E’ ufficiale: dopo Giovanni Ciacci, è stata annunciata la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Si tratta di un nome che era stato accostato più volte al reality show condotto da Alfonso Signorini e che, oggi, è stato annunciato ufficialmente da Tv Sorrisi e Canzoni che, prima dell’inizio della settima edizione, svelerà l’intero cast.

Dopo Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale del GF Vip il cui nome è stato annunciato dallo stesso Alfonso Signorini sul settimanale Chi, arriva così la seconda concorrente. Ma chi è la vippona che varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà a partire dal 19 settembre?

Grande Fratello Vip 7: dopo la morte della figlia, nella casa arriva proprio lei!

La seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 è Wilma Goich. Ad annunciarlo è Tv Sorrisi e Canzoni che, sul proprio profilo Instagram, pubblica una foto della cantante scrivendo: “Sorrisi può annunciarvi che il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP è WILMA GOICH“.

La Goich era stata accostata al reality show condotto da Alfonso Signorini già lo scorso anno. Stavolta, invece, nonostante tanti dubbi, la cantante ha deciso di accettare. A far trapelare il desiderio di vivere l’avventura nella casa, in un’intervista rilasciata a Nuovo, era stata proprio lei:

“Allora come oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro (la produzione ndr)”.

A quanto pare, dunque, la Goich ha scelto di vivere l’avventura rimettendosi in gioco dopo la morte della figlia Susanna, venuta a mancare nel 2020 dopo aver combattuto contro una malattia. Un dolore enorme per la Goich che oggi si dedica totalmente al nipote.

Dal 19 settembre, però, ha deciso di rimettersi in gioco ed entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 dove teme soprattutto la convivenza con persone sconosciute e il disordine. Riuscirà a superare tutto? In attesa di scoprirlo, la sua presenza nella casa è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati del reality che non vedono l’ora che il sipario si apra sul bunker di Cinecittà dove gli inquilini vivranno per circa sei mesi.